吳亦凡事件｜放話「壞人也需要機會」　哪吒汽車市場負責人遭開除

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪被北京警方依法刑事拘留，引發輿論場震盪，不過哪吒汽車的市場負責人彭鋼近日卻提議找吳亦凡代言，更指「壞人也需要機會」。哪吒汽車周二（3日）深夜在官方微博發表聲明，指相關言論帶來惡劣影響，公司決定立刻開除彭鋼等人。



網傳截圖顯示，在一個名為「【哪吒】品牌中心管理群」的14人微信群組內，彭鋼表示「是不是給吳亦凡一個機會，官宣請他做代言人？告訴大家還是要給他一個機會，壞人也需要機會」、「這事五分鐘出圈，其實可以試試，大不了，回頭官方道歉開除相關人員」等，獲組內成員回應「學習了，就是要不斷製造熱點，做錯了也可以成為熱點，道歉還是熱點」。公開資料顯示，擁有16年廣告業工作經驗的彭鋼，曾擔任達彼斯廣告中國區整合策略總監，奧美SohoSq廣告運營合夥人。

哪吒汽車周二深夜在官方微博發表聲明稱，公司個別員工在品牌工作群討論時提議請吳亦凡做代言人，相關言論嚴重挑戰社會價值觀，帶來極其惡劣的影響，故公司決定立刻開除市場負責人彭鋼，同時開除群內所有發表不當言論的人員；又指始終相信企業應擁有正確的價值觀，履行應該有的社會責任，強調公司將深刻反省，抓好員工思想教育，並向社會表示誠懇的歉意。

公司聯合創始人兼首席執行官張勇也就事件發聲指出：「這幫人覺得瞎操作的代價無非就是開除一個臨時工，我們的回應是要將市場部負責人，以及參與討論並發表不當言論的半個品牌公關團隊全部開除！讓他們為自己的言論付出代價！」

據天眼查資料顯示，哪吒汽車品牌所屬公司為合眾新能源汽車有限公司，其於2014年10月成立，法定代表人為方運舟，經營範圍包括新能源汽車整車及零部件的設計開發、生產、銷售及相關的諮詢服務等。

吳亦凡涉嫌強姦罪被依法刑事拘留。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

吳亦凡早前被女大學生都美竹大爆以選角及簽新人為由，欺騙未成年少女出席酒局兼灌飲酒，惟前者隨即發聲明駁斥，否認有誘姦、迷姦，更指都美竹發布不實信息的目的是要索取巨額款項。

事件其後出現重大轉折，北京警方證實吳、都二人確有發生性關係，更認定「吳亦凡多次誘騙年輕女性發生性關係」的舉報屬實，吳被以涉嫌強姦罪刑事拘留。事件在內地娛樂圈掀起極大風波，甚至出現官方要藉機整治「飯圈文化」的趨勢。