任噏亂評｜吳亦凡存僥幸心輕視法律　偶像應肩負更多社會責任

不知道從何時起內地娛樂圈出現了所謂的「流量明星」稱呼，他們擁有精緻的外型﹑龐大的人氣加持，促使他們的商業價值比一般明星來得更高，慢慢形成了一種反常的極端現象，而吳亦凡當然就是佼佼者。可是作為「流量明星」他明顯地太自我膨脹，無視法律公然違反公序良俗，以致今時今日他因為涉嫌強姦而被警方刑拘，根本就是自己砸自己的腳，其實發生吳亦凡事件正好再一次帶給圈中一個警示。

吳亦凡因為涉嫌強姦而被警方刑拘。（微博圖片）

大家還記得2018年內地女星范冰冰涉及的偷稅逃稅案嗎？雖然事後她已補繳罰金可免刑事責任，但復出之路仍然艱辛，至今還沒有被完全解封。既然有前車可鑑，明知道失德藝人難以翻身，那吳亦凡為什麼還要挑戰呢？雖然兩者所涉及的事情不相同，但明顯地他根本沒有將范冰冰一事﹑相關單位發出對劣跡者約束等事放在心上以作警惕，乃至他有一種心存僥幸的心態出現，所以試圖挑戰法律底線，終究沒有想到事件會被曝露，根本就是咎由自取吧！

作為公眾人物真的不要將自己看得那麼高高在上與神化，不要終覺得因為自己的名氣與勢力會優人一等就可以為所欲為，難道沒有想過在法律面前明星同普通人都是平等的嗎？這麼簡單的道理作為一個成年人，吳亦凡難道會不知道？還是他太自我膨脹，得以忘形了？就好似早前有業者爆料指出，早年吳亦凡接拍真人騷《72層奇樓》時拿到的片酬是8000萬人民幣，但節目組為了吳亦凡能夠配合錄製過程，於是再付吳媽媽600多萬人民幣去消費，討她歡心好讓吳亦凡合作。從業者爆料點可以得知，吳亦凡似乎是一位難配合的人，其只聽吳媽媽的說話。

吳亦凡根本無視法律。（視覺中國﹑范冰冰微博圖片）

既然提到「偶像」顯然地吳亦凡不明白當中的道理，不是人人都可以當上「偶像」的，既然上天給予一個機會讓他當上「偶像」，為何不珍惜呢？「偶像」是被人模仿的對象，他們是大家的學習﹑傳遞正能量的榜樣，特別是在年輕人眼中更為重要，所以作為一位流量明星，有多大的流量就應該要有多大的社會責任，因為「偶像」除了是一頂人人稱羨的桂冠之外，更是一種責任。

吳亦凡早前被警方初步調查出的確沒收女子手機﹑在醉後發生性行為這一些事，現在還涉嫌強姦，作為「偶像」多麼的不潔身自愛，更何況其微博有多達5千多萬人追蹤，當中大部份是年輕人，所以其做的事多麼地影響年輕人的心態與看法，假若年輕人有樣學樣那社會延伸出的問題會更大。早前網上還傳出一班粉絲為了救吳亦凡而想出劫獄這種想法，雖然可能性近乎零，但只要有這一種想法明顯地價值觀歪曲了，難聽地說一句根本在盲目崇拜偶像，所以作為偶像自身做好榜樣讓大家學習。

發生吳亦凡這件事，正好帶給其他「流量明星」的一個警示，在這個時候好好改變自己心態﹑有需要時管束粉絲﹑多做一些對於社會有貢獻的事，好讓「偶像」這個光環重回正軌。

作為「偶像」根本沒有肩負該有的社會責任。（視覺中國）

眼看吳亦凡從2012年出道至今，絕大部份走紅的原因同其精緻的外型有關，當然其跳舞﹑RAP有一定的吸引力，在其參加《中國新說唱2》的時候 ，在說唱表演中加入美國俚語，令到「Skr 」這個詞爆紅。但在演戲方面他似乎就「德不配位」，演技上一直備受質疑，早前他曾被爆同楊紫拍攝劇集《青簪行》時，要楊紫帶領他演戲才過關，而且好多時候他要拍多次才成功。而且吳亦凡曾在訪問中講道，自己的大腦容量好小，通常要到現場才記住台詞，否則會很容易忘記。對於他這個講法，他似乎太不專業，因為作為專業演員應事前研究劇本，了解所需的劇中環境同人物，這樣才能更好把握好角色，呈現更好的作品給觀眾。

另外，吳亦凡演技一直備受質疑能有這麼多的資源演出，全因為其身上可以帶來巨大的利潤，而這一點導演周星馳接受訪問時，其回答已經相當明顯。在2017年的時候吳亦凡出演周星馳監製作品《西遊伏妖篇》，在訪問時吳亦凡自認演技好所以才得以周星馳青睞，但他聽完吳亦凡的回答後明顯想笑，揚言是因為吳亦凡夠靚仔所以才找其演戲。可想而知，因為他是帥哥自帶流量感大家才找他演戲。事實上,「德不配位」的流量明星還大有人在，吳亦凡只是冰山一角而已，終究想在這個圈中發展，其實實力都是最要緊的。

吳亦凡事件正好好讓「偶像」這個光環重回正軌。（視覺中國）

這一刻憑著自己年輕就可以收穫許多人氣﹑利益等，但不要忘記娛樂圈人才輩出，優秀的人大有人在，如果沒有實力確實遲早會遭到淘汰。而正好吳亦凡事件是每一位圈中人的敲警鐘，如果不想被標籤所謂「德不配位」的藝人，那是否要提升自我專業能力，才是有資格真正稱得上是「藝人」。