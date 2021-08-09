中國軍事｜殲20另設雙人座版本　「有人機指揮無人機」大勢所趨？

國產新一代隱身戰鬥機殲-20，被曝已不斷列裝解放軍空軍多支部隊，其動態備受外界關注。近日，官方央視曝光了殲-20雙座版本。

央視軍事頻道報道，軍事專家傅前哨表示，「（雙座戰機）上面有兩個人，可以分工合作，過去是一個負責飛行一個管控武器。未來呢，這個後座不光是管武器了，他還要管外面的飛機，外面的無人機。」



傅前哨解釋道，未來的空中戰場，很可能會出現一架有人戰鬥機帶好幾架無人戰機。單座飛行員又要負責飛行又要操控無人機負擔太重，在緊急的情況下，可能會貽誤戰機，甚至影響生存。

對此，中國軍事評論員魏東旭則持相反的意見。在他看來，殲-20這種隱身戰鬥機改成雙座版本會大大增加平台的重量，進而影響其作戰半徑、機動性能等技術指標。不妨考慮在殲-20的機載計算機中部安裝一個AI（人工智能）飛行員，由它負責對周邊態勢進行感知，並梳理情報訊息，來輔助飛行員的作戰。

這種「有人機指揮無人機」的作戰方式已經成為了軍事強國的發展方向，例如美國主導的「忠誠僚機」項目、俄羅斯「獵人」（Okhotnik）項目等等。

目前，這些項目都推展地較為順利，並進入了真機實驗的階段。2020年12月9日，美軍F-22、F-35A和XQ-58A「女武神」無人機首次在美國陸軍尤馬試驗場進行編隊飛行測試，重在演示三型飛機之間的數據共享/傳輸能力。

6月2日，內地官媒環球網援引據塔斯社報道稱，一名俄羅斯飛機制造行業的消息人士透露，蘇-57第五代戰鬥機的飛行員將能同時協調4架最新型的「獵人」（Okhotnik）重型無人機作戰。

事實上，有關雙座版殲-20的消息也曾「驚鴻一瞥」。2021年1月8日，中國航空工業發布殲-20首飛十周年宣傳片，當中有一個特殊的鏡頭，數架雙座型的殲-20現身機群之中。

殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱身戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。預警機最大監視距離對隱形戰鬥機只有120公里，隱身戰機可以在非常近的距離上對預警機發起攻擊。

殲-20畫面（請點擊大圖瀏覽）：

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《南華早報》6月26日報道引述該人士說法稱，在未來5年間，中方還會加速部署升級版殲-20C，可能每個戰區都至少會部署1支至2支航空旅，以保衛北部、南部、西部，東部和中部戰區等5個戰略方向。