東京奧運｜「王祖賢」賀大中華獎牌第一　「中國台北」燃網民戰火

台灣資深藝人、過去曾因電影「倩女幽魂」系列走紅兩岸三地的王祖賢，疑似在東京奧運結束後，通過個人社群平台IG（instagram）貼出一張圖，分別為台灣、香港與中國三地的獎牌數字，搭配上「恭喜」的英文字樣以及拍手的emoji圖案。

然而，該圖中的台灣是以「中國台北」呈現，除了吸引不少使用簡體字的大陸網友翻牆讚賞外，也有部分台灣網民「咽不下這口氣」，回應她「阿姨，誰跟妳中國台北！」、「中國台北過氣藝人」。

王祖賢現已在微博澄清，該IG帳號為假帳號。



台灣藝人王祖賢在IG上的推文再度引發兩岸輿論戰。（Instagram@wangzuxian_joeywong）

事實上，因東京奧運惹出的認同問題並未隨着奧運結束消失，從2018年台灣舉行的東奧正名公投、再到奧運期間台灣藝人小S因使用「國手」字眼遭大陸網友批判為台獨、再到綠媒與側翼團體屢屢號召台灣媒體與各黨派要「自主正名」、甚至批評使用「中華台北」稱號的媒體與公眾人物，一連串的發展證明了兩岸當前主流（或較大聲）的輿論基本上都是「非黑即白」、「非我族類，雖遠必誅」，完全容不下一絲一毫不同的想法與意見。

在小S事件中，大陸官媒著眼於政治影響力，事後做出煞車。例如官媒的「海峽之聲」便表示此次事件全因網友「亂扣帽子」、「遭民進黨見縫插針」；「中國台灣網」則呼籲網友要保持理性客觀，不要隨意隨亂源起舞，也要做推動兩岸關係發展的正能量，認清事件本質，不要盲目跟風，無意間傷害兩岸同胞感情，讓躲在後面的民進黨當局坐收漁翁之利。

蔡英文與民進黨政府處理兩岸認同議題，經常有着兩套標準。（台灣總統府供圖）

另一邊廂，在小S事件爆發後，綠營政治人物與媒體「同仇敵愾」般地幫小S說話，稱國手二字何罪之有？過往被視為親藍、又長期在大陸發展的小S，竟獲得綠營的「拔刀相助」。

相比之下，過去的王祖賢、那位經常被台灣網友稱作凍齡的仙氣美女，此番卻因一個假帳號，就被調侃是過氣藝人、是「阿姨」、「要舔共自己去，別污辱台灣」、「智商被姥姥吸走」等。可見蔡英文在2016年勝選後，曾經高喊「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」，但這幾年下來，台灣社會中的統派、甚至是不主動講「台灣」的人卻別有一番感受。

說到底，如今的兩岸社會輿論都充斥一股「紅衛兵」式的氛圍，公眾人物的言行只要稍稍違逆這群自衛隊的想法，就逃不過被大力鞭笞的命運；而當兩岸社會中大聲地輿論都是這種「打打殺殺」時，要期待雙方和解，或許比「登蜀道」還要來得難。