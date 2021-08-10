東京奧運｜蘇炳添任小米代言人　網民：就應該請為國爭光的運動員

在東京奧運會男子100米決賽中，蘇炳添以9秒98獲得第六名的成績完成。此前他在準決賽中跑出9秒83的成績，打破亞洲記錄，他也是歷史上首位晉身奧運100米決賽的中國運動員，深獲國民支持。

小米創辦人雷軍今日（10日）宣布，蘇炳添成為小米品牌代言人。



中國的蘇炳添跑出9.98秒得第6名，在田徑賽場寫下「中國紀錄」。（路透社）

小米公司表示，「蘇炳添以9秒83的成績刷新男子100米的亞洲紀錄。他是跑得最快的中國人，也是跑得最快的亞洲人，是中國最耀眼的短跑明星」。

雷軍則在微博發帖稱：「這位大學副教授，依然奮戰在最激烈的男子百米賽場。這樣拼搏、不服輸、追求極致的精神，深深打動我。他說他喜歡小米，他願意代言小米品牌。」其實早在8月1日，雷軍就曾發微博祝賀蘇炳添成功進入東京奧運會男子100米決賽。

蘇炳雖然失落獎牌，但已突破亞洲紀錄。（路透社）

而蘇炳添也發短片表示，自己剛下飛機、返到國內，心情仍然很激動。他也宣布他已成為小米代言人，並為此感到很自豪。他又呼籲大家為小米加油。

網民熱議：

「雙十一手機換小米了，本來打算換其他牌子的，不糾結了，我要支持你！」

「小米終於請對了代言人了！蘇神加油！」

「好眼光，就應該請為國爭光的運動員，他才是我們應該追的星。」

「中國那些品牌真應該學學小米，流量算啥，這樣的代言人才能讓我們信服。」

「蘇炳添和小米都是民族之光。」