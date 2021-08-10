東京奧運｜全紅嬋奪金老家門口逼爆網紅　官媒：博流量不能沒底線

14歲的全紅嬋，憑藉在東京奧運會10米高台跳水項目中的優異發揮「一跳成名」，受到社會廣泛關注。隨後，其位於廣東湛江的老家，成為眾多網紅打卡地點，到訪人數眾多，一度影響到其家人的正常生活。對此，官媒《中紀委機關報》近日發文斥責，網紅主播要始終恪守道德邊界、秩序邊界、法治邊界，博流量不能沒底線。



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文章指，人們關注、關心這位有實力的小將本是好事，但這份關注儼然已經超出正常限度，打擾並嚴重影響其家人的正常生活。據報導，近來全紅嬋家一天至少有2000人打卡，晚上9點仍然有人在門口不停地直播吆喝，噪音使得家裡老人兩天睡不著覺，周圍村民也不堪其擾。為此，村委會不得不採取措施，禁止外來人員和車輛入內，引導車輛駛離村口。

文章斥責，全紅嬋火「出圈」後，這些網紅、主播無視她家人意願、不顧及他們的感受，一意孤行、我行我素，行為不僅不禮貌，還很蠻橫自私，令人無奈。其實，全紅嬋老家被「包圍」一事並非孤例，近年來，一些網紅為了流量利益、無度圍觀直播、擾亂他人生活，甚至乾擾社會秩序的情況也時有發生。鄭州遭遇嚴重洪澇災害時，一些網紅主播無序湧入災區，搶占資源、擺拍，分散救援力量，嚴重妨礙當地防汛救災搶險工作。當然，這其中不少人是發自真心，但倘若時機不對、方法不當、分寸不握，則往往事與願違。

文章表示，每當熱點新聞人物出現後，一些人不是帶著真誠來關懷，而是打著「關注」、「追捧」的旗號來「引流」，少數人甚至靠消費當事人身上的特殊性來製造話題、大肆炒作，騙取點擊和關注。不論追什麼星，應有起碼的尊重。「我們所追逐的應是人物身上的閃光點，目的是從他們身上感受精神、汲取力量。關心恰如其分，才不會好心辦壞事；善舉分寸得當，才不會弄巧成拙。」

文章最後稱，關心關注話題人物應當文明理性。對於無底線蹭熱度行為，直播平台要切實治理，相關部門也該採取行動，對那些不顧公序良俗、踐踏社會底線的網紅主播施以懲治。今後，還會有越來越多「星」可追，網紅主播在「追星」過程中要始終恪守道德邊界、秩序邊界、法治邊界。如此，才能讓這些閃耀的「星」不受打擾，延續自己的光芒。