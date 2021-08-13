內地「共存派」與「清零派」之爭　人類與新冠病毒只能你死我活？

最近，因新冠肺炎delta變異病毒的傳播，使得中國大陸疫情又有死灰復燃跡象。據此，大陸各地陸續加強管控，「因地制宜」地訂定出防疫規範。不過，時常在內媒上談論疫情的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，卻在日前表示人們應要「學會與新冠病毒共存」，言論一出隨即引來正反兩方激辯，張文宏甚至還遭激動網民批判為「反動學術權威」。究竟是要清零還是與病毒共存，成了大陸輿論場中的爭議話題。



張文宏近期關於與病毒共存的言論引發爭議。（微博@證券市場周刊）

據了解，張文宏是在7月29日於微博上說「世界上大多數病毒學家都認可這（新冠病毒）是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」。他表示，未來選擇的方式是「回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼」。沒想到，這番言論引來包括中國前衛生部長高強等一干網絡輿論的撻伐，還有人說張文宏就像當年汪精衛的「曲線救國」一樣、是漢奸。

高強則是在8月7日通過《人民日報》旗下的《健康時報》表達意見，他對人類和病毒共存的說法抱持質疑的態度，高強強調，西方學者專家之所以將責任都歸給變異病毒，只不過是為了掩蓋其政府抗疫的失策和卸責，高強還不點名批判大陸內部一些專家，提出與病毒長期共存的策略「令人詫異」，明顯就是指涉張文宏。

持平而論，在防疫策略與如何在疫後展開新生活，張文宏以一個醫生的角度，提出其專業意見；然而就算是同為醫生、或專業背景相似，有不同意見也是理所當然、再普通不過的事情，因此高強雖是經濟學專業出身，但總擔任過中國的衛生部長，提出不同觀點，倒也無可厚非，倒是一些網民的激烈評論就大可不必。

不過，高強認為歷史上從來沒有人類與病毒長期共存，「不是你死就是我活」，這不禁令人質疑新型流感病毒不就是最好的反證案例？人類開發出流感疫苗，如同新冠疫苗一樣，不是為了「消滅」病毒，而是為了減少患病機會、降低重症風險，既然人類對付流感已有所成效，將新冠病毒視為下一個可能的流感，也有其道理。

近日大陸疫情再起，各地防疫措施再度收緊，圖為南京師範大學附屬中學核酸檢測點，醫務人員為居民進行核酸檢測取樣。（人民視覺）

高強曾在非典（SARS）爆發後擔任衛生部副部長、後接任部長，SARS病毒最後突然消失，或許是高強認為病毒可以完全滅絕的論據，但歷史上有多少病毒是與人類共存至今，怎麼數也數不清，如何判斷新冠病毒一定可以被根除，或許仍得打上大大的問號，特別是在變異病毒不斷出現的情況下，形勢更為複雜。

當然，中國大陸一系列的防疫措施，除了廣為施打疫苗外，是以封堵、隔絕、廣篩、找出源頭為最基本手段，各地也有因地制宜的管控措施，這套方式迄今收穫相當不錯的成效。

但是，也斷斷不能因防疫有成，就認為自己的方式就是「絕對完美」或「萬無一失」，畢竟中國幅員實在太過廣大，新冠病毒的變異又十分快速，在理性思考的邏輯下，在追求清零之外，未雨綢繆學習與病毒共存，當然也是必須考慮的選項。畢竟若要真的做到嚴格意義上的完全清零，有些人可能還未病死就先餓死，這也是一個政府應當正視的課題。