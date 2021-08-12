病毒共存論｜江西教師「建議」拿揚州做試驗　涉發布不當言論被拘

南京疫情蔓延至揚州，江西一名教師發表涉疫情不當言論，被行政拘留。



8月10日，據江西豐城官方通報，江西豐城市一名教師張某良在某平台以「無線觀察」的用户名發布涉疫情不當言論，造成不良社會影響，警方於8月11日依法對張某良予以行政拘留十五天的處罰。

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通報指，該教師在發布不當言論後，及時認識到錯誤，深感後悔，主動刪除了網帖，並在原賬號向廣大網民致歉。

網傳截圖顯示，該名網友發表的言論包括：「又是江蘇，南京、揚州相繼失陷後，淮安又來添亂，害了全國人民啊」「蘇北是窮地方」。

南京民眾抱怨防疫工作存漏洞（點擊大圖瀏覽）：

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他還就揚州疫情表示，「揚州面積不算大，人口也不算多，可不可以讓揚州試驗一下放棄嚴格防疫，與病毒共存，看看會產生什麼結果，這樣可以為全國後期防疫提供借鑑，僅僅是建議，勿噴。」

對此，有網友表示，「張某良老師揚言應該不管揚州疫情，拿揚州做實驗，任揚州與病毒共存。此言論屬實泯滅人性，上一個拿活人做實驗的是日本，該老師的三觀憑什麼教書育人？請教育局出來正面回應並且正當處理。」

還有網友稱，「不要以為躲在網絡後面就可以肆無忌憚的口嗨、當鍵盤俠，做什麼事情過過腦子，都得為自己的言行付出代價。」