病毒共存論｜黨刊《求是》：西方政黨稱疫情是「大號流感」釀悲劇

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續下，著名防疫專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏因「與病毒共存」的觀點，引發網絡兩極化議論。熱議之際，中共黨報《求是》的最新發文被指有批評張文宏之意。



8月10日，中共黨報《求是》在官方微博賬號「求是」發文稱，新冠疫情是一場有關執政黨「價值立場」的大考，一些西方國家執政黨卻把經濟和政黨利益放在第一位，為了保資本、保選舉，鼓吹疫情不過「大號流感」，不斷向公眾淡化疫情風險，導致疫情失控、釀成悲劇。

這被網友解讀有暗自批評張文宏的含義，疑似回應此前張文宏將新冠病毒比作「流感」的說法。

此前，張文宏被詢問接種新冠疫苗後，有沒有可能再次感染新冠病毒時，他曾稱 有可能，並說「就算感染，也可能就是一場大號流感，或者只是小號流感，也許是普通感冒，還可能是無症狀。」

張文宏近期因疫情方面的發言，引發網絡聲討。7月29日凌晨，張文宏在微博上說「世界上大多數病毒學家都認可這（新冠病毒）是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」，未來選擇的方式是「回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼」。

言論一出，引發網絡極大關注。內地網絡逐漸分化出兩種態度，其一是力挺張文宏的「支持共存派」，指應學習西方與病毒共存，強力的封控並不能持久；其二是反對張文宏的「主張清零派」，認為他的言論不僅消極，而且危險，散播「投降主義」，甚至有人罵他為「反動學術權威」、「漢奸」。

一直被看做中國官方態度的《人民日報》也加入辯論。2021年8月7日晚，《人民日報》旗下的報紙《健康時報》發布中國前衛生部長高強的重磅文章，題為《「與病毒共存」可行嗎？》。

文章稱，西方國家將疫情反彈的責任推給病毒變異是「甩鍋」，這是英、美等國政治制度缺陷導致的防疫決策失誤，也是推崇個人主義價值觀的必然結果。

文章並篤定地指出，人類應對病毒策略正確，再強大的病毒也能戰勝；人類應對病毒策略失誤，再弱小的病毒也會蔓延。

社會對張文宏的口誅筆伐引起部分知名人士的不滿，實名認證為華東政法大學憲法學教授的童之偉8月8日在微博上說，「相信我們不得不接受與病毒共存理念的時間不會太久。這是關係全國每一個人利益的特別重大的問題，如何處理符合十四億人的最大利益，每個人都有權發言」。