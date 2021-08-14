教育雙減｜英語料將失主科地位　內地改革促進抑或窒礙階層流動？

內地在掀起自上而下的校外培訓機構整頓潮之後，英語教育成為中國最新一輪教育改革又一個靶子。

教育部發布通知，將英語在期末考試中剔除，上海市成為試點城市。上海市教育局積極響應教育部的相關政策，明確表示：上海市所有小學取消期中考試，而期末考試只考語文和數學兩門學科。英語不再是考試的必考科目。



上海教委日前印發「上海市中小學2021學年度課程計劃及其說明的通知」。通知規定，小學「三、四、五年級期末考試僅限語文、數學兩門學科，其它學科只進行考查」，英語不再是小學期末考試科目。

這意味着，在小學階段，英語已經不再具有主科地位，以後小升初也不再考英語。未來，將上海的試點向全國推廣也是大概率事件，甚至於會不會延續到中學階段，以目前的趨勢來看，不排除未來有這樣的可能。

未來，將上海「取消小學英語考試」的試點向全國推廣是大概率事件。（視覺中國）

2021年兩會期間，一位全國政協委員關於「取消英語中小學主科地位」，不再將英語設為高考必考的科目的建議，曾引起中國教育界和社會廣泛的關注和熱議。

「在義務教育階段，英語等外語課程不再設為與語文和數學同等的主課；不再將英語（或外語）設為高考必考的科目；禁止義務教育階段學生參加非官方的各種外語考試……」在2021年全國兩會上，全國政協委員、九三學社中央委員許進如此建議。

北大教授姚洋也曾建議取消英語高考，將英語成績僅作為參考分數，理由是高考中的英語考試加重了城鄉之間的教育不公平。

如果上述建議最終被採納，內地中小學階段英語教育將迎來大變局。當然，最終結果如何，可能需要時間檢驗。而其中最直接的，就是各大教培機構受到不同程度影響。最新消息顯示：中國久負盛名的「華爾街英語」，將宣佈破產，有員工稱已3個月未發工資 ​​​。

受波及的顯然不僅僅是華爾街英語，未來會波及到更多語言類教育培訓機構。以英語教育培訓起家的新東方，正在進行轉型。而這些行業的從業者的就業問題，也備受關注。

對於取消英語中小學主科地位，也有反對聲音，認為學習英語不只是為了掌握一門外語作為交流工具，更是積極融入全球化的中國當今國民必須具備的基本素養，同時公立教育為所有的國民提供英語教育是促進社會階層流動，促進教育公平的重要手段。

有分析指，學習英語（外語），不僅是學習語言，更是學習一種文化，而文化從來就是互補的。因此，把漢語、國學學習不好歸咎於英語科目的設置，可能才是缺乏民族自信的表現。著名學者、歷史學家資中筠就認為，學好中文絕不是與外文相對立，也與現在以傳統文化抵制所謂的「西化」無關，而是為了給予年輕人文化的薰陶與精神境界的提升。

也就是說，在學校學到的具體的知識並不是最重要的。但在學習過程中，一個人的情感體驗、文化薰陶，所獲得的學習方法、學習能力，以及思維方式才更為重要。

不可否認，當前中國中小學的英語教育情況並非沒有問題，比如教育的時長、導向和模式，乃至地域之間的不平衡都有改革、完善的必要。顯而易見，如何避免扭曲的，完全出於應試目的、功利性的教育，可能才應是中國教育改革的關鍵。這個可能也是內地教育改革的方向。