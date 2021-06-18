神舟十二號｜歐俄祝賀中國成功　中式英語「taikonauts」有深意？

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-06-18 11:14

中國在周四（17日）成功發射神舟十二號載人飛船，三名航天員隨後亦已進駐天和核心艙開展工作。 歐洲太空總署及俄羅斯聯邦航天局先後都有在社交平台上Twitter發文祝賀中國成功，並且不約而同地使用專指中國航天員的中式英語「taikonauts」。 此舉被外界認為是別有深意，大有認同中國已能與在航天發展上，與美國等西方國家（astronauts）、俄羅斯或前蘇聯（cosmonauts）分庭抗禮之感。

據網上資料，「taikonauts」一詞由「太空」的普通話拼音與英語的「astronauts」組合而成，最早是1998年由馬來西亞華人趙裏昱提出。事實上，現時全球僅有三個國家擁有獨立載人航天能力，但美國、俄羅斯和中國，對於太空人的稱呼各不相同。美國等西方國家一般都是用「astronauts」，而從前蘇聯時代起至今，俄羅斯太空人都是被稱為「cosmonauts」，詞源自於俄語中的「宇宙」。

隨着中國航天事業不斷發展，外媒近年來也開始較多使用「taikonauts」來稱呼中國航天員。近期關於神舟十二號的報道中，包括《華爾街日報》、美國有線電視網（CNN）以及《華盛頓郵報》等主流西方媒體，不少都已經使用「taikonauts」。