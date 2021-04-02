內地英語主科地位存留再掀熱議　局部改革有值得商榷之處？

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-04-02 19:31

今年兩會期間，全國政協委員、九三學社中央委員許進提倡應取消英語作為內地中小學主科的地位，以及不再將英語（或外語）設定為高考必考科目等。 輿論隨即分為支持與不支持兩大陣營，支持者主張現時英語教育屬於高投入低產出，也並非對所有走出社會後的人而言都有用；反對者則主張學英語是積極融入全球化所必須具備的素養，也能促進社會階層流動。 誠然，作為全世界使用最為廣泛的語言，若取消英語必修，確和時代需求不符，不過在技術層面上，局部改革，例如未必需要從小學就做為必修課，卻也有值得商榷之處。

高投入低產出 大學畢業後不再用英語是常態？

目前英語在內地自小學開始便作為一門必修課，雖然根據《義務教育英語課程標準（2011版）》，各地可根據師資條件，資源配置等情況制定本地區的課程實施方案，確定小學開始英語的起始年級，但該學科在小升初、中考、高考、大學英語四級、大學英語六級、考研、甚至是考博中皆會被應考到，可見英語在升學路徑上是如影隨形，更不用說各種為留學而設的國際性考試。

在內地，英語在升學路徑上如影隨形。圖為去年高考英語科目考試結束後，廣西南寧有家長向走出考場的考生送上鮮花。（中新社）

不過同樣顯而易見的是，雖然廣泛存在於學生生涯中，例如在小學，英語在大部分學校的課程設置是每周約2至4次，教學內容主要包括字母、音標、詞彙及簡單語法；在中學，英語課程每日會有約1至3節，教學更偏向與考試內容相關的詞彙、語法等，但總括而言，英語教育還是離不開為考試而設這一大背景。

這種情況導致內地學生在學習英語上投入大量的時間、金錢，以及消耗極多精力，可一旦在大學畢業後就不再使用英語，從小學甚至幼兒園時起就付出心血就很可能被白費，而這種情況對大多數人而言卻是常態。許進就指出，據2019年數據顯示，學前教育和義務教育階段約有4000萬學生學習英語，但工作後用得到英語者可能還不到400萬。意味着許多人根本不需要學英語，但礙於必修只能投入巨大成本。

許進提倡，內地中小學的英語作為主科的地位應該被取消。（網上圖片）

此外，英語補習風氣盛行，也進一步推高家長和學生們的投入量。2017年，教育部數據指出，中國學子每年為英語必修課消耗掉的金錢，達到足足近1637.8億元人民幣，相等於可發射204個神舟航天飛船。再加上，隨着科技日新月異，有輿論認為跨文化交流完全可以用人工智能（AI）、翻譯機等技術手段解決，也更見效率。由此看來，從改變高投入低產出的現象而言，不難理解何以類似取消英語主科地位的呼聲會浮現。

當代仍有英語需求 學語言不應全盤功利化

可是，雖說英語並不是所有人的必需品，但市場非靠國家意志就可輕易改變，作為全世界使用最為廣泛的語言，只要改革開放的步伐繼續下去，職場自有英語人才的需求。而且，學習語言可被視作賺取「選擇權」，其本身可作為促進社會階層流動的重要手段。然而在英語主科地位被取消後，有輿論憂慮這些機遇日後可能只掌握在少數人手上，即普通家庭與精英家庭孩子的差距會越來越大，成為社會又一深層次矛盾。

同時，語言技能是需要日積月累，非靠突擊就可以獲得，如果孩子小時候對英語缺乏足夠的浸淫，那麼長大後再學的難度必然增加，尤其面臨出國或留學或工作的抉擇時，一切很可能為時已晚。再者，在學習語言的過程中，情感體驗、文化熏陶，以及學習另一種思維方式都是重要且受用終身的元素，其意義非簡單功利角度就能解釋。由此，當取消英語主科地位的提議一出，馬上引發不少網民的反彈。

作為全世界使用最為廣泛的語言，只要改革開放的步伐繼續下去，職場自有英語人才的需求。（網上圖片）

中間落墨 小學應被允許不必修英語？

其實，內地不少有識之士試着從一種中間落墨的方向去作出提議，開設英語課程的重要性無容置疑，但是否有必要作為小學必修則有值得商榷之處。

例如全國著名特級教師，教育部「國培計劃」專家庫首批專家、教育部《義務教育英語課程標準》審議專家禹明的觀點，則是從師資力量的配備和教學條件等因素出發。他認為，內地地域廣闊，社會經濟發展不平衡，小學英語開設的條件在不同地區差貫極大，如沿海發達地區和大中城市，小學英語教師基本上都是大學甚至博士畢業，教學設備、社會需求和氛圍都較佳，相反中西部和農村地區卻有不少學校面臨師資不足、設備欠缺的窘境，哪怕勉強開課也未必達到《義務教育英語課程標準》要求。

因此，他提議不具備開設小學英語課的地方可以不開，待時機成熟再議。至於初中則可以考慮設兩個學習起點，一是小學就開始學習英語的起點，另一是零起點，即小學未有學英語的起點，並可以出版零起點的初中英語教材。

此外，誠如《義務教育英語課程標準（2011版）》所指，在義務教育階段開設英語課程，能為提高整體國民素養，培養具有創新能力和跨文化交際能力的人才，提高國家的國際競爭力和國民的國際交流能力奠定基礎，而其實外語對國家發展具重要意義，也成許多國家的共識。因此，保持必修一門外語的理據也是充實地存在的，只是其也不必然就見得一定是英語，如何借好語言這一工具去培養好跨文化人才，注定仍是一個影響深遠的課題。