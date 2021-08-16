中國製造｜高鐵多年貢獻遠超想像　復興號首試跑最東高寒路線

復興號高寒動車組首次在中國最東端高寒高鐵線路試跑。《新華社》昨日（15日）報道，此次試跑的時速350公里高寒動車組，擁有耐低溫、耐冰雪的功能，可在零下40℃的環境下行駛。



報道指，昨日上午7時50分，牡佳高鐵聯調聯試現場首組CR400BF-G型復興號高寒動車組從牡丹江站駛出，這是復興號高寒動車組首次參與牡佳高鐵聯調聯試，也是復興號高寒動車組首次在中國最東端高寒高鐵線路試跑。

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牡佳高鐵位於黑龍江省東部地區，線路全長370餘公里，設計時速為250公里，是目前黑龍江省境內里程最長的高鐵線路。

牡佳高鐵聯調聯試自6月10日啟動以來，分別進行了動車組逐級提速試驗、信號系統測試試驗等內容，經過軌道、通信、災害監測等系統的動態檢測和調試，令各系統和整體系統功能得到優化。目前，動態檢測試驗已基本完成，滿足試運行條件。

鐵路部門介紹，牡佳高鐵聯調聯試結束后，將轉入運行試驗階段，為后續全線開通運營奠定基礎。

復興號高智能化內景曝光（點擊大圖瀏覽）：

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中國鐵路日前發布題為《十組數據，看中國高鐵的巨大貢獻》的文章，提到高鐵作為現代化軌道交通建設的重大成果，不僅為廣大人民群眾出行提供安全舒適便捷的交通方式，更深刻影響和帶動城市格局、人口布局、經濟版圖的積極變化，促進國家現代化進程。

文章列出十組數據，包括自高鐵投入運營以來，日均發送旅客由2008年的35萬人次，增加至2019年的645.9萬人次，年均增長30.3%；2020年國家鐵路貨物發送量完成35.8億噸，較2016年增加9.2億噸、增長35.1%；中國高鐵成網後，通達半徑500公里的城市群形成1小時至2小時交通圈，實現公交化出行；與俄羅斯等21個「一帶一路」沿線國家簽署標準化互認合作協議，顯着提升中國鐵路標準的影響力。