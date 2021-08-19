中國最東端高鐵牡佳高鐵今起試運行　料9月末全線通車

今日（19日），隨著首班試運行列車由牡丹江站駛出，位於黑龍江省的中國最東端高鐵——牡佳高鐵，正式進入運行試驗階段，並且預計9月末具備全線開通運營條件。



據《央視新聞》報道，連接牡丹江市與佳木斯市的，牡佳高鐵位於黑龍江東部，全長371.6公里，設計時速250公里，是中國截至目前最東端的高鐵線路。

牡佳高鐵先行工程於2016年11月8日正式開工；2020年8月10日牡佳高鐵全線34座隧道全部貫通；2020年11月30日，牡佳高鐵全線鋪軌貫通，共設牡丹江、林口南、雞西西、七台河西、樺南東、雙鴨山西、佳木斯等7座車站，除牡丹江、佳木斯為既有車站外，其餘均為新建車站。

今早8時16分，牡佳高鐵首班試運行列車由牡丹江站駛出，標誌著正式進入運行試驗階段。

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司相關負責人介紹牡佳高鐵試運行階段，鐵路部門將開展運行圖參數測試、故障模擬、應急演練、按圖行車等試驗，檢驗各系統在正常與非正常條件下運輸組織的適應性，驗證行車組織能否滿足運營要求，檢驗設備故障和自然災害條件下的應急處理能力，為正式開通運營提供技術依據。

該負責人又指，試運行前，鐵路部門開展了線路聯調聯試工作，先後開行綜合檢測列車、動車組等各類試驗列車共294列次，檢測總里程達96789公里。經過對軌道、通信、信號、接觸網、供電、災害監測等的動態檢測和調試，各系統和整體系統功能均得到了優化，為運行試驗奠定了堅實基礎。

據了解，牡佳高鐵開通運營後，將與哈牡高鐵、哈佳鐵路共同構成黑龍江省東部快速鐵路環線。