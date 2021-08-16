阿富汗局勢｜大陸網民聯想台海對峙　台灣民意親美會是最大障礙？

阿富汗政權近日產生重大變化，當地時間8月15日，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）在總統府與塔利班舉行會面，據法媒「法新社」（AFP）報道稱，阿富汗內政部長在當天表示，阿富汗將進行「權力的和平交接」，權力將移交「過渡政府」。



當地時間8月15日，阿富汗塔利班武裝分子於當地政府建築升起塔利班的旗幟。（AP）

與此同時，20年來在阿富汗戰爭扮演關鍵角色的美國，選擇的是既撤軍也撤僑，讓人有「西貢撤退」的既視感。而美媒《紐約時報》（The New York Times）甚至還點名台灣、烏克蘭、菲律賓、印度尼西亞等地必須以此為鑑、提高警覺。

對台灣來說，阿富汗的局勢十分重要，畢竟這意味着一旦兩岸發生戰爭，美國絕對不是個可以安心依靠的夥伴，最終，台灣或許仍得靠自己。還有大陸網友已經認為，中共要收復台灣如今可謂「探囊取物」：「可以聯想我們一旦打台灣，上午發兵下午就滿城紅旗飄揚了」。

不過，也是有大陸網民持不同觀點，他們認為民意恐將是兩岸統一的障礙：在阿富汗和南越這樣的地方，農村人口居多，所以農村包圍城市，多數民意都主張反美，因為美國先進工業對農村使不上力。但台灣不同，台灣城市化已經完成，大部分的人口都受益於、生長於所謂的美國秩序，多數民意不見得反美，這就造成了一道障礙。

大陸網友認為台灣城市化程度高，且受惠於美國秩序，因此對美友好的民意成為兩岸的一座大山。圖為2021年6月20日，台北101亮起「珍惜台美友誼」的字樣。（AP）

換句話說，台灣跟阿富汗與越南的社會性質不同，中共要收復台灣除了美國對台的外在軍事支持外，仍得注意美國在台灣內部秩序的影響力。亦即，就算美國撤退，中共處理台灣是否真的相對容易，從紛雜的輿論可知，台灣問題絕非如此簡單可與之對比。於此，部份大陸網友又再燃起「窮台」之說，認為「摧毀台灣的城市工業，就能為統一打下經濟和政治基礎。

事實上，「台灣受益於美國秩序」這句話本身就值得商榷。在台灣經濟發展中，美國確實佔有一席之地，因為全球化下的分工概念，美國將製造生產外包，而台灣優秀且價廉的工程師、勞動力就成為電子零組的主要供貨地。也因此，過往台灣企業幾十年的經營模式就是接美國訂單，然後在兩岸生產。是故，從數據可以看到，美國是台灣外銷訂單的接單大户。

美國是台灣主要接單來源地區之一。值得注意的是，近年接單金額不斷上升跟新台幣強勢有關。（黃雅慧/多維新聞）

有了這層關係，台美之間長期處於貿易順差的狀態，2020年台灣對美國出口甚至創下過去十年來新高點，順差金額達178.75億美元。而這過高的順差額度卻同時給台灣匯率帶來壓力，新台幣被迫急升，但主管機關為了顧及台灣出口業者與維持金融穩定而壓抑匯率，長期在「管理浮動匯率」中掙扎。當然，美國也因其利益時不時對台祭出「匯率操縱國」進行威脅，更遑論在美元霸權與美國金融霸權下，台灣得承受美國市場震盪的苦果。

再者，台灣IC產業雖然與美國客户、廠商關係密切，但同時也受制於此。比如「護國神山」台積電在中美科技戰升温時，美國一聲令下要求台灣電子企業禁止出口大陸，台廠也只能摸摸鼻子認賠。

從上述可知，台灣表面上的受益其實背後受到美國的諸多箝制。不過這種箝制式的共生關係，在政治意識型態的作祟下，很難在檯面上好好述說。所以經濟因素雖然常是關鍵，但不全然是決定因素，這中間還有政治、社會等各種操作。

所以，在兩岸關係急凍、兩岸民心逐漸疏離的狀態下，大陸網友認為中共要收復台灣並不容易，畢竟還有座「民意」這座「大山」要克服。但這座大山是否真如想象中如此嚴峻？

事實上，橫亙在兩岸間的這座大山有多高，取決民眾的心理隔閡有多深。但假如兩岸關係能從中美關係當中解放出來，按照兩岸經貿連結以及文化歷史的相近，加上台灣有史以來政治人物的「趨吉避凶」彈性姿態，大陸網民的憂慮也有可能是多餘。