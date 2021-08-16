塔利班入城｜台灣自比阿富汗一廂情願　唯一教訓是「美國優先」

正當拜登（Joe Biden）政府決定退出阿富汗未久，阿富汗境內的民兵組織塔利班（Taliban）已迅速攻下首都喀布爾（Kabul）以外幾乎所有的重要城市，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）也已辭職下台並離開阿富汗。

對此，例如中廣董事長趙少康等人，開始提醒台灣要注意阿富汗的情勢，但同時間，有台灣親綠媒體人與評論員嘲諷道，趙少康此言是在「長中共志氣」；也有人說若將台灣比擬為阿富汗，一旦美國拋棄台灣，中國大陸就是當前的塔利班；亦有人調侃，阿富汗自己爛，美國已經幫他們撐了20年，台灣與阿富汗不一樣，所以別怕。



阿富汗民兵組織塔利班在總統辭職出逃後，已佔領阿富汗總統府。（AP）

然而，恰恰正是因為台灣與阿富汗不一樣，才應該更加戒慎恐懼。首先，近20年，美國在入侵完伊拉克、阿富汗等國後，基本上都還有駐軍在當地，但當美國自覺已「付出太多」後隨即拍拍屁股走人，剩下的盡是殘屋敗瓦、斷垣殘壁，而這是美國駐軍數萬下的結果。在台灣，外人所知的或許只有AIT裏面那幾位文職軍官、或是秘密與台軍有過交流的數人，一旦台海有事，還能高枕無憂嗎？

二來，在過往的歷史經驗中，「美國優先」是不變定律，只要華府認為有益其自身的，就會大張旗鼓介入一國內政，例如二戰後與20世紀中葉，為了其反共需要與經濟利益，進而而染指兩岸、朝鮮半島、南美的智利、阿根廷、以及亞洲的越南，還有格林納達以及巴拿馬等國，但經常都讓各國與美國自身陷入泥淖之中，因此希望美國再介入台海，勢必得關係到美國的生死存亡才有可能，但台灣的角色似乎又沒有那麼重要。

延續美國介入他國之歷史，只要美國在一個地方待的太久，基本上都是失敗收場，越南、伊拉克與當前的阿富汗就是最好的例子，如今美國雖然沒有直接介入台海，但長期駐軍在韓國與日本，的確也已是某種程度的介入了，但究竟美國還能持續多久？加上日韓境內都有許多反對美國駐軍的聲浪，美軍更常在駐軍地做出妨害當地秩序、違反當地法律的事件，其到底還能在東亞持續多久的時間，或許也需打上大大的問號。

美媒《紐約時報》（New York Times）在美軍退出、阿富汗原政府潰敗後出的一篇報道就提醒了台灣、烏克蘭等地，美國不會也不可能無限期照顧一個「成為累贅的盟友」，除了美國自身的發展問題外，新冠疫情的叨擾也是極大的因素，國際面臨新的格局，美國勢必得重新整頓、讓自己能夠更加適應新的時局，若還是只會用老招數（例如軍事介入），已無法滿足當前更為複雜的環境。

台灣外交部長吳釗燮曾說兩岸開戰台灣不會依賴美軍，但台灣更該做的應是避免兩岸有發生戰亂的可能性。 （台灣外交部供圖）

台美表面上確實較過往來得緊密，但迄今為止，美國並未給台灣任何實際的保證或白紙黑字的契約，更可以將這些表示台灣不是阿富汗的意見歸類為給台灣自己打打氣、壯壯聲勢。

確實，蔡英文政府內包括外交部長吳釗燮，早已說出兩岸開戰台灣自己打的言論，某種程度已替美國不會介入台海戰事打了預防針，也有立委稱台灣就是要靠自己，但是，對台灣而言，當務之急絕非幻想兩岸發生戰事誰會來馳援，而更該降低兩岸發生戰亂的可能性，若一切只有空話，台灣自身實力又沒有顯著進步，那麼這些「美」夢泡泡遲早也會破滅。