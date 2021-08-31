趙薇高曉松被挖「黑歷史」　內地名人唯恐刨墳式翻帳｜娛圈風暴

北京出身名門的知名音樂人，橫跨娛樂圈和文化界的大V高曉松，近日遭各大平台封殺，其作品下架，微博超話關閉。隸屬於中國社會科學院的中國歷史研究院8月28日髮長文，點名高曉松，梳理批駁其以往多番言論，指其披着解讀歷史的外衣，包藏「歷史虛無主義」的私貨。

中國歷史研究院28日在官方微博發表題為《高曉松：「奇談」謬論，虛無歷史，只能被歷史埋葬》的文章。



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文章說，高曉松近年來借《曉松奇談》在網上發表一系列「奇談怪論」，這裏的「奇」並非「獨特、新奇」，而是「移花接木、斷章取義、製造和傳播謠言，用歷史虛無主義抹黑歷史文化，甚至力挺靖國神社、為日本軍國主義招魂，「影響極其惡劣」。

文章梳理高曉松以往在節目中的言論，列舉其7大罪狀，包括：

洗白何應欽、蔣介石，稱其為堅定的抗日派，否認蔣介石消極抗日與積極剿共之實；胡說918事變因張學良而起，否定西安事變的正義性；參拜靖國神社，為日本軍國主義招魂；給鄭成功扣上「大倭寇」的帽子；熱心「歌頌」美國、吹捧印度，因為據說它們「民主」；用「黨衛軍」公然攻擊、污衊解放軍等。



無獨有偶，與高曉松一道被封殺的中國內地知名女演員、導演趙薇，她過去的某些「不端」行為也不斷被重新挖出來，成為她被封殺的罪證。比如，她多年前曾穿有疑似日本軍旗的衣服；她旗下藝人張哲瀚稍早前因參觀靖國神社遭官方封殺；曾在電影作品中堅持啟用有台獨爭議的藝人……

趙薇似乎已被官方定性為「劣跡藝人」。圖為趙薇在威尼斯舉行的第73屆威尼斯電影節。（VCG）

她事涉經濟問題的「舊賬」，同樣也被挖出來，以期說明她的被封殺是「罪有應得」。此前她旗下龍薇傳媒以空殼公司收購上市公司萬家文化，曾遭證監會處罰，趙薇與丈夫黃有龍被處以30萬元罰款，且5年內禁入證券市場。

此外，趙薇和馬雲等社會名流一起見過江湖騙子「氣功大師」王林的往事，也重上熱搜。

無論是趙薇，還是高曉松，目前沒有確切的訊息顯示，他們觸犯了中國的什麼法律，或者有過什麼違規違法行為，官方媒體也沒有就此發聲。但問題在於，在他們究竟有沒有問題，有什麼問題，還沒有定論的時候，已經被推到了網絡輿論的審判席上，走到了「社會性死亡」的境地。只因他們的作品在各大平台下架。

2015年10月20日，高曉松（左）在微博上曬出一張和趙薇的合影，並稱：「相識十九年，自拍只等閒」。（微博@高曉松）

8月25日，《中國青年報》一篇《如何讓一個人「社會性死亡」》的文章說：網絡時代六行字有點多了，有時一個表情、一個標點都夠給人定罪。用顯微鏡去打量一個人的方方面面、前前後後，有誰能經受得住呢？

這樣的行為，在網絡上被稱為「挖墳」。此前已有眾多公眾人物成為「挖墳」行為的受害者。中國科幻作家劉慈欣，10多年前的貼吧小號被挖出，吹捧自己、批判同行，宣泄自己對家鄉、工作和母校的各種小情緒，讓劉慈欣嚴肅、專業的「大神」人設至崩塌邊緣，被網友貼上了「猥瑣油膩」的標籤。

奧運會冠軍楊倩也被輿論場反覆審視，有人發現她曾曬出收藏的耐克鞋，便給扣了頂「跪族女孩」的帽子……

中國女選手楊倩遭遇網暴。（微博@西莉雅廚）

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，也曾遭遇類似行徑。因為「與病毒共存論」被推上了輿論的風口浪尖的他，不僅一度被扣上「投降主義」的帽子，甚至被網友舉報他在復旦大學的博士論文涉嫌抄襲，最終的調查結論認定他的論文「符合當年博士學位論文的要求」，「不影響博士學位論文的科研成果和學術水平，不構成學術不端或學術不當行為」。但這種為了批倒搞臭對方，挖空心思地去挖他多年前的黑料的行為，着實讓人不寒而慄。

「人無完人」，只要決心搜尋證據，任何人都會是不道德的，你的言行總會有遭人詬病之處，可能任何人都沒有例外。退一萬步說，即便你的所有言論和行為，都「偉大光明正確」，也不代表你就安全了，「你的親朋好友有沒有錯誤言論？你在某時某刻發某個內容是不是在陰陽怪氣？別人都轉發了為什麼你沒有？」

再加上現實存在的惡意解讀、斷章取義、編排故事……無論是公眾人物，還是普通大眾，一切言論都可能成為「呈堂證供」，這無疑是危險的。「欲加之罪，何患無辭」，不管是什麼人，只要被盯上，就能找出「罪狀」。如果讓「挖墳」成為潮流，並且不需要擔責，那麼，無論是公眾人物還是普通大眾，很多人恐怕都可能會遭遇人設崩塌的「社死」命運。