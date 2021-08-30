趙薇藝演成就遭百度抹消　第34屆金像獎冇最佳女主角

內地著名女演員趙薇上周四（26日）突然被封殺，關於她的微博超話被關閉，內地各大影視平台亦極速將她演出作品下架，或將她移離演員名單，彷彿沒存在過一樣。

趙薇憑電影《親愛的》封金像影后，現時百度百科將該屆女主角一欄刪走。

內地最近吹風要演藝界清理六大污漬，但趙薇突然被封殺的原因仍未有官方說法，但內地再有網站抹消她的存在痕跡。內地網站「百度百科」悄悄地在各個獎項字條中將趙薇除名，包括曾於2002年，與章子怡、周迅及徐靜蕾齊名的「四小花旦」，現時趙薇一欄被劃去，同樣情況出現在鄭爽身上，2016年的「四小花旦」已變成周冬雨、楊紫、關曉彤及「橫線」。

另外，趙薇與章子怡同獲「第11屆中國電影華表獎」優秀女演員獎，百度百科現時只記錄章子怡獲獎，但刪漏兩人同台領獎的相片，而趙薇憑電影《親愛的》在第34屆香港電影金像獎封后，現時該屆百度資料直接刪走「最佳女主角」一欄

趙薇被傳到法國避世後曾更新IG：