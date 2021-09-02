秦城監獄裏的大佬｜薄熙來：政績可觀長袖善舞　紅二代終貪腐落馬

1984年，當了兩年中央書記處研究室、中央辦公廳幹部的薄熙來主動下基層鍛鍊，出任遼寧省大連市金縣縣委副書記。時任大連市市長崔榮漢是薄一波的老部下。從基層起步是1980年代紅二代從政的普遍做法。香港《文匯報》前記者姜維平則說，薄一波把兒子交給崔榮漢，目的是「鍍金」，藝此積累政治資本。



從中共幹部成長路線來看，已經35歲的薄熙來起步較晚。當時，中共決定建立被胡耀邦命名為「第三梯隊」的省部級後備幹部名單，有大批紅二代入選這個名單。因為紅二代現象太明顯了，後來補充規定「一家只能出一個」。「薄家有四個兒子，都在從政或半官方職位，後來只讓薄熙來一個人繼續從政，其他三人從商。」2014年《中國新聞周刊》刊文《「第三梯隊」名單建立前後：起用一代新人》罕見披露，習近平（時任河北省正定縣委書記）進入「第三梯隊」名單，薄熙來卻因為「各種原因」落選。

薄熙來曾經是中共前景最輝煌的政治明星，最終在競爭政治局常委大位的角逐中落敗，淪為秦城監獄囚徒。（路透社）

後來，薄熙來先後擢升為金縣縣委書記，大連市金州區委書記，大連市委常委、宣傳部部長，大連市副市長，大連市市長，大連市委書記，黨內地位不斷提升。

在金縣，薄熙來因扶持「中國首支農民樂隊」一炮走紅。在大連，薄熙來又煞費苦心，通過打造「美麗大連」、大連國際服裝節、大連「足球特區」等策略，最終獲得成功。薄熙來曾說：「大連是我一點一點精心打磨出來的寶石。」在他擔任大連市市長和市委書記八年間，大連市地區生產總值（GDP）增長率每年都保持在12%至14%，比全國平均增長率高出四個百分點。

2001年1月17日早上，儘管氣温降到零度以下，大連市委大樓門前的海軍廣場上還是聚集了一萬多名市民給晉升遼寧省省長的薄熙來送行。「謝謝大家！」薄熙來高舉雙臂，回應市民的呼聲。在新的崗位上，薄熙來也是雷厲風行，對最大的難題國有企業進行改革，斷然實施160萬人的大規模裁員。他還積極吸引外資企業，使遼寧省的經濟成長率超過10%。

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憑着主政大連和遼寧的政績，薄熙來在2002年中共十六大上當選為中央委員。2004年2月，時任商務部部長呂福源因病辭職，薄熙來接任商務部部長，如願進入中央政界。2004年5月，薄熙來隨國務院總理温家寶出訪歐洲，他在歐盟官員面前致辭：「中國每天都要迎來4萬4千名新生兒，吃掉160萬頭肉豬。我們的總理要給年輕人受教育的機會、向成年人提供就業崗位、還要關懷照顧老年人，真的非常操勞。」薄熙來不打官腔，又巧妙地褒獎温家寶的發言贏得滿堂喝彩。

而在對外談判時，薄熙來以自己擅長的英語為武器，不遵循常規的言行給談判對手留下深刻的印象。國內外媒體表揚他是「中國的新名片」「明星官員」，人們普遍認為薄熙來是接替「鐵娘子」吳儀出任分管商務的國務院副總理的不二人選。

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2007年1月，中共最後一位八老薄一波逝世，薄熙來失去了最重要的政治靠山。同年10月中共十七大後，薄熙來雖然晉升中央政治局委員，但衝擊國務院副總理的努力失敗，被下放到中國最窮的直轄市重慶，出任中共重慶市委書記，這是薄熙來第一次遭遇政壇滑鐵盧。而比薄熙來年輕好幾歲的習近平和李克強均由中央委員直接晉升為中央政治局常委。從年齡上看，薄熙來要想當上政治局常委「引領中國」，2012年召開的十八大將是他最後的機會。

薄熙來把重慶作為反擊的舞台，通過「唱紅」「打黑」「分蛋糕」等做宣傳，以恢復強人統治和毛澤東時代的平均主義而受到民眾歡迎，其一整套做法被中國左派人士概括為「重慶模式」。多數中共中央政治局常委，北京大學、中國人民大學、中國社會科學院掌門人等紛紛前往重慶為薄熙來站台。就連美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）也赴重慶考察，稱讚「重慶的發展變化令人震驚」。

時任中共總書記胡錦濤則先後在紀念改革開放30周年和慶祝中共建黨90周年大會講話中兩次提出「不折騰」予以忠告。而在薄熙來的「重慶模式」進入高潮之際，温家寶則在中南海直接挑明中國改革所遇到的困難主要是封建殘餘與文革遺毒。但這些並未能阻止薄熙來一路狂奔。另外，薄熙來也開始採取路線修正的行動。2011年12月，重慶突然提出要落實民主法治，並制定「民主法治15條」。

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眼看薄熙來有望晉升政治局常委之際，薄熙來陣營發生內訌。2012年1月，薄熙來聽取手下干將、時任重慶市副市長兼公安局局長王立軍關於薄熙來妻子谷開來涉嫌殺人的匯報後，斥責王立軍誣陷谷開來，打了王立軍耳光並摔碎茶杯。隨後，被薄熙來違規免去公安局局長職務的王立軍躲入美國駐成都總領事館尋求政治庇護，谷開來謀殺英國商人尼爾·伍德（Neil Heywood）案因此曝光。

3月14日，温家寶在最後一次總理記者會上回應王立軍事件，嚴厲批評重慶市現任領導層。次日薄熙來即被免職。

2013年9月，薄熙來以受賄、貪污和濫用職權三罪並罰，被判處無期徒刑，從一個炙手可熱的政治明星淪為「階下囚」，被關入秦城監獄。2016年8月5日凌晨，在夜幕掩護下大連華表被拆除。此後，中共官方媒體不斷發出要徹底清除薄熙來思想遺毒的聲音。