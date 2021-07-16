徐鳴被調查｜薄熙來舊部難逃宿命　中共反腐力推「回溯性調查」

9年前的2012年7月25日，曾經擔任中共重慶市委書記的薄熙來在山東省濟南市中級人民法院被提起公訴，從而揭開了一場中共政治大案。

在薄熙來被調查及至該案落幕之後的數年間，重慶政壇幾經震盪，坊間數次猜測有薄熙來「文膽」之稱的徐鳴或難逃薄案牽連，結果徐鳴不僅令人意外地從重慶調至中央，且平安退休。

而就在薄熙來案件已經淡出人們視野，徐鳴也幾乎被人遺忘之際。2021年7月13日，中紀委忽然宣佈，已經退休的徐鳴因為「涉嫌嚴重違紀違法」，正在接受調查。



熟悉中共政情的人們應該還記得，中共十八大之前幾年，已經是中共中央政治局委員的薄熙來在重慶政壇唱紅、打黑、搞經濟，可謂風生水起。當時就有多家媒體報道，薄熙來在重慶「文有徐鳴，武有王立軍，經濟有黃奇帆」，形成一個「三角智囊團」。

曾經擔任重慶公安局局長，被媒體稱為「打黑英雄」的王立軍從遼寧政壇就追隨薄熙來，並在薄熙來調任重慶市委書記（2007年11月30日）半年多後的2018年6月就調至重慶。2012年2月，因為薄熙來妻子谷開來毒殺尼爾・海伍德（Neil Heywood）案件，被薄熙來掌摑的王立軍逃亡美國駐成都領事館，從而引爆薄王事件。

2012年3月15日，薄熙來被中共官方宣佈解除重慶市委書記職務，同年4月10日被停止中共中央委員和政治局委員職務，接受中紀委調查。

被認為頗具經濟才能的重慶市長黃奇帆，在薄熙來案件後繼續擔任市長至2017年年初，後進入中國政協並退休，並一直活躍在中國的經濟圈，時常發表自己對中國經濟走向的看法。

一手策劃了重慶唱紅歌，並被外界視為薄熙來「智囊團」中的影子人物徐鳴，同樣和薄熙來淵源頗深。

中紀委2021年7月13日消息，徐鳴涉嫌嚴重違紀違法，正在接受調查。（微信@人民政協報）

2003年3月，中國國務院機構改革，當時的中國國家經濟貿易委員會（簡稱經貿委）不再保留，只能分別整合到新設立的中國的國務院國資委、國家發展和改革委員會（簡稱發改委）、商務部等部門。2003年6月，徐鳴由中國國家經貿委對外經濟協調司副司長，轉任中國商務部市場體系建設司任副司長，後又任市場體系建設司司長、綜合司司長等職，並和2004年2月調至中國商務部的薄熙來產生交集，得到薄的賞識。

2008年4月，也即王立軍被調任重慶的兩個月前，徐鳴就被調任至重慶，擔任重慶市委副秘書長。2010年12月「經中央批准」，徐鳴升任重慶市委常委、秘書長。2011年12月，徐鳴任兩江新區黨工委書記、兼任管委會主任（副省部級）。

薄熙來落馬後，徐鳴曾被認為會是首當其衝的清算對象。2012年3月15日，時任中組部部長李源潮，和受命臨時掌管重慶的中國國務院副總理張德江一起坐鎮，召開重慶全市領導幹部大會，宣佈了中共中央對薄熙來的免職決定。

有媒體認為徐鳴缺席該次會議，因為當時新華網及重慶市委官網的重慶市委主要官員名單中，只有徐鳴一人既沒有照片亦無簡歷介紹。不過2012年3月17日的《重慶日報》報道，徐鳴在前一天的兩江新區副處級以上黨員領導幹部大會上，曾公開表示「堅決擁護中央的決定，堅決與以胡錦濤同志為總書記的黨中央保持高度一致……在以張德江為班長的市委的堅強領導下……以堅強的黨性和務實的作風，全力維護社會和諧穩定。」

2012年6月重慶市委常委換屆，徐鳴未能連任市委常委。2013年2月25日重慶市政府常務會議決議免去徐鳴的兩江新區管理委員會主任職務，並於當年3月1日發布公告。

3月4日上午，中國十二屆全國人大一次會議預備會議開幕前，時任重慶市長黃奇帆在人民大會堂東廣場被記者圍堵，談及徐鳴去向時表示：「他已經調到北京工作」。2013年3月12日，中國國務院宣佈任命徐鳴為國家糧食局副局長。

徐鳴不但未被作為薄熙來「餘毒」肅整，還「奉調入京」，驚詫眾人。更令人詫異的是，徐鳴還低職高配，保留了副部級待遇。當然最令人詫異的是，已經退休約三年半（按照中共副部級官員60周歲退休的慣例，1958年1月出生的徐鳴應該在2018年1月前後退休）的徐鳴，突然「涉嫌嚴重違紀違法」。

外界頗為疑惑的是，徐鳴如果與當年的薄熙來案件有關，不應拖延至今才被調查。如果和薄熙來案件無關，作為涉及大案險險過關的中共官員，徐鳴理性的選擇應該是低調再低調，後繼頂風作案也實在不合常理。

2018年2月5日上午，中國國家糧食局舉行離退休幹部新春茶話會，徐鳴（右二）以副局長身份出席茶話會。（中國國家糧食與物資儲備局）

徐鳴最後一次以「國家糧食和物資儲備局副局長」身份出現在官方報道中，是該機構官網2018年5月4日一篇《新疆自治區糧食安全責任制培訓班圓滿結束》報道，介紹當年4月20日新疆糧食安全責任制培訓班結業。另外，2020年11月17日，2020第三屆「中國質量合勢峰會 暨 高質量驅動雙循環經濟發展論壇」在人民日報社新媒體大樓舉辦，徐鳴出現在現場作主題演講。

另外，近日有媒體猜測徐鳴當初能夠從薄案全身而退，應該是有人力保。一種可能是徐鳴是安徽鳳陽人，與現任國務院總理李克強曾同時在鳳陽縣插隊做知青；另一種可能是徐鳴在調任商務部之前任職的國家經貿委，該部門是前任總理朱鎔基的嫡系部門。

不過上述兩種猜測都太過牽強，一是徐鳴在安徽鳳陽插隊時，和李克強分屬不同的公社（類似於現在中國行政劃分中的鄉鎮）；二是雖然朱鎔基1979年至1987年間曾在國家經貿委的前身——國家經濟委員會任職並官至副主任，但是由此1992至2003年在經貿委任職的徐鳴和朱鎔基有什麼關係實在是無法令人信服。

徐鳴被官方宣佈調查後，國家糧食和物資儲備局黨組開會表態：擁護中共中央及習近平的核心地位，並表示「不論職務高低，不論是否退休，只要觸犯了黨紀國法，都要受到嚴肅追究和嚴厲懲處」。

徐鳴是國家糧食和物資儲備局首個落馬的副省部級官員，官方暫未公布其受查具體原因。目前可以作出的判斷是，徐鳴落馬可能和近年中共政壇掀起的倒查機制有關。

2021 3月5日，習近平參加十三屆全國人大四次會議內蒙古代表團的審議，談及反腐是說「賬總是要算的」。（新華社）

《中華人民共和國公職人員政務處分法》第二十七條規定：已經離職的公職人員在履職期間有違法行為的，不再給予政務處分，但可以對其立案調查，並依法對其進行相應處理。

雖然有如此規定，在中共十八大之前，對於已經退休的貪腐官員幾乎都是「網開一面」，鮮有退休官員被查處。即便中共十八大會後有高級官員是退休後被查，這樣的官員往往是「窩案」核心，是被「案中案」牽扯出來。

中共十八大後，中共總書記習近平不僅打破「刑不上常委」壁壘，同樣也不再容忍中共政壇退休「保平安」潛規則的繼續存在。2019年9月修訂的《中國共產黨問責條例》第十六條顯示「實行終身問責，對失職失責性質惡劣、後果嚴重的，不論其責任人是否調離轉崗、提拔或者退休等，都應當嚴肅問責。」

2021年的3月5日，習近平參加內蒙古代表團審議時曾說，「拿着國家資源去搞行賄受賄、去搞權錢交易，這個賬總是要算的」。此前一年，內蒙古政壇展開「倒查20年涉煤腐敗」專項行動。

今年6月4日另有媒體援引知情人士的消息稱，中國多個城市的司法機構表示，正審查最早發生在30年前的減刑、假釋和暫予監外執行案件，以挖掘過去發生的不當行為。雖然相關報道缺乏直接權威訊息印證，不過中共中央辦公廳和中國國務院辦公廳5月20日曾聯合發布《關於常態化開展掃黑除惡鬥爭鞏固專項鬥爭成果的意見》，該文件中有「推動建立健全黑惡勢力違法犯罪問責倒查機制」等表述。

中共同樣也於今年2月開始「全國政法隊伍教育整頓」，16個督導組分赴各地方，推動「違法犯罪問責倒查機制」。

不論是內蒙古政壇的「倒查20年涉煤腐敗」專項行動，還是政法系統要建立的「倒查機制」，這些「回溯性調查」標誌着在中共二十大之前，中共反腐可能掀起在時間範疇上更為廣泛的風暴。

或許這也是2021年兩會期間，習近平為何要意味深長地說出「反腐敗永遠在路上」的原因。