台民調指「維持現狀」獲近半支持 　但台民知道武統正升溫嗎？

台媒「ETtoday新聞雲」近日發布民調顯示，台灣民眾有49.6%贊成維持現狀，偏獨32.7%、偏統11.3%，這跟7月時由「政大選研中心」發布的民調、有55.7%支持維持現狀高度相近，不過，兩項民調與8月「台灣民意基金會」公布的26.4%維持現狀、46.6%支持台灣獨立，11.1%支持兩岸統一有所出入，至於為何有如此差異，或許仍待更深入的分析。



基本上，不論藍綠政治人物，「維持現狀」可說是人人琅琅上口的公約數；歷來各項民調中，也幾乎都是多數台灣人支持的方向。但最近台灣各家機構都發布統獨民調，除了顯示兩岸關係的重要性外，還有一些癥結點有待釐清。

首先，所謂「維持現狀」，指的究竟是什麼現狀？以統獨光譜來看，現狀無疑是法理現狀；從認同層面來看，現狀則是去中、反中的正在進行式；而就對外關係上，現狀則是「台灣非中國的一部分」；但是在戰爭與和平光譜上，現狀是一觸即發的台海危機，所以必須進一步釐清，現在是需要維持哪種現狀？

維持兩岸高度軍事緊張的現狀，其實意味着隨時為上戰場做準備，但這個連繫在民調中很難察覺。（中央社）

上面各種現狀的維持當中，對兩岸人民與軍隊來說，風險最大者，當屬戰爭一觸即發的現狀，換句話說，維持現狀的機會成本，其實也就是要不要上戰場的問題。可惜的是，這幾份民調並未觸及機會成本的問題，近期僅在8月10日由台灣制憲基金會公布的民調中，顯示有64.3%受訪者願意在中共攻台時上戰場，但該民調在議題設計上是擺在東京奧運、正名制憲、對美日建交、美日協防台灣之後，顯然有時效性跟鋪陳性，受訪者還可能面臨道德壓力而不得不強硬表態，例如回答「一定會」上戰場的有36%、但表示「應該會」的也高達28.3%。

中國大陸沒有民調，難以得知民眾願上戰場犧牲生命換取武力統一台灣的比例，但台灣有類似的民調，顯示出民眾自我矛盾之處。

例如，「ETtoday新聞雲」2020年10月的民調指出，若兩岸爆發衝突，18至19歲族群中有96%願意上戰場，但同一批人卻有87%反對恢復徵兵制；美國杜克大學2020年12月發布的年度台灣國安調查（TNSS）則顯示，72%的民眾認為大多數台灣人在中共攻台時會反抗，但自己會反抗的比率加總只有36%。台灣人願意為兩岸開戰付出的比率，似乎必須區分集體跟個人的層次，還要考量當時情境。

在這種機會成本不清晰、且定義不明的格局下，台灣政治人物跟民調發布者所謂的「維持現狀」，就存在許多操作空間，例如不斷微幅挪移現狀的位置，但真正要付出血肉之軀時，就沒有了「現狀」在台灣長年所預設的和平性質，事實上，目前被民進黨政府包裹在民主自由生活模式下的兩岸現狀，其實是兩岸高度緊張的軍事對峙，這點卻是台灣民調所未能體現之處，一旦沒有釐清這個本質，那所有對現狀的高度滿意，都可能具有誤解成分。