日本首相熱門人選之一警告：台海將是下個重大外交問題

日本自民黨總裁（黨主席）競選人之一、且曾任日本外務大臣的岸田文雄表示，台灣海峽可能會是下一個重大外交問題。



8月26日，日本自民黨議員岸田文雄在東京出席記者會，公布將參加黨總裁選舉。（Reuters）

岸田文雄於9月3日接受彭博社專訪時表示，隨着專制國家發揮更大影響力，日本應該尋求與台灣以及共享自由、民主和法治價值的國家合作。但在岸田文雄接受訪問不久後，日本首相菅義偉突然宣佈不再尋求連任。

岸田文雄說，台灣處於中美對峙的前線。從香港和維吾爾人的情勢來看，他強烈感覺到台灣海峽將會是下一個重大問題。當被問及涉及台灣的緊急事態時日本將會如何應對，岸田文雄僅表示，日本將會依法行事。

對於日本經濟問題，岸田文雄指出，在考慮所需的經濟刺激規模時，應將30萬億日圓需求缺口牢記在心。岸田文雄稍早曾表示，他希望投入數十兆日圓來緩和疫情對經濟的衝擊，並讓民眾配合防疫限制措施。

岸田文雄本周宣佈角逐自民黨總裁選舉，投票預定9月29日舉行，眾議院改選必須在11月底前舉行。由於自民黨在國會中居主導地位，無論誰成為下一任自民黨總裁，幾乎篤定可登上首相大位。

2020年9月日本前首相安倍晉三辭職時，岸田文雄曾被認為是他的繼承人，但岸田文雄因在選民調查中，僅排名第二，因此與首相職位失之交臂。

岸田文雄屬於自民黨中的温和派，外界認為，他對修改和平憲法持冷淡態度。岸田文雄曾表示，他參加競選是為了表明自民黨「傾聽人民，提供廣泛的選擇，並保護國家的民主」，這一言論被視為對菅義偉執政風格的批評。

如果岸田文雄成功接任首相一職，他將需要處理與中國的複雜關係，中國是日本的最大貿易夥伴。中共出手處理香港問題後，日本資深議員越來越常談論台灣對日本安全保障的重要性，引發中國不滿。