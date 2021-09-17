恒大高管疑率先兌現「跳船」　劉鑾雄沽售下許家印何去何從？

「恒大者，恆者愈恆，大者越大！古往今來連綿不絕，曰恆；天地萬物增益發展，曰大。可以恒大，何必其他。」這是恒大廣告語。但許家印的億萬房地產帝國，恐怕已經做不到「恆者愈恆，大者越大」了。

堡壘最容易從內部攻破，恒大無法兑付員工購買的內部理財產品的本息，已然要成為壓垮恒大和許家印億萬帝國的最後一根稻草。據稱，恒大財富總經理杜亮，提前兑付了自己一千多萬的理財，引發了擠兑風潮。杜亮的理由是：家裏有急事。



有內部員工直接曝光了恒大理財的內部流水，大家發現，一位和杜亮同名的先生早在5月底就把自己的理財金提前兑付了。在杜亮的高端理財產品流水中，只有一筆2020年11月的投資是在六個月後完成了本息兑付。其他投資產品，杜亮都在1個月內完成兑付。

最大的一筆730萬，投資期只有4天時間。投資期最短的一次，杜亮投入了216萬，賺了一天544.43元的利息，就把本金兑付了，而恒大理財產品最短的周期也要四個月。

弔詭的是，一位和許家印太太同名的女士丁玉梅，理財產品到期日本應是2021年7月14日，但7月8日時，丁玉梅將自己2300萬的投資本金全部提前兑現。

與恒大財富另一高管同名的唐法俊先生，100萬的投資產品本該在2022年6月9日到期，但今年7月28日，唐法俊將其投資本金提前兑現。到目前為止，上述人士都沒有出面回應和澄清。

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危機時刻，比黃金更重要的是信心。信任危機，恐怕才是恒大最大的危機所在。如果連自己的高管都對自己的公司失去信心，那麼普通員工、投資者、購房者，乃至整個行業、社會還會對恒大有信心嗎？

現實，已經給出了答案。

2.3萬億總資產的恒大，兑付不了400億理財款，這徹底撕開了恒大的遮羞布。

9月10日，恒大財富專題會上，許家印承認目前恒大遇到了「前所未有的困難」，但表示恒大的「基本面沒有改變」。他親口承諾：確保所有到期的財富產品儘早全部兑付，一分錢都不能少。

「恒大還是原來那個恒大」，許家印說。「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有！」這是許家印截至目前最新的公開表態。

更可悲的是，即便恒大很多房子都在打折，價格明顯低於市場，但似乎已經沒人敢買了。更更可悲的是，許家印聲稱不能賣的土地儲備，即便他想出手，估計不「打骨折」也沒人願意接盤。

過去幾個月，恒大的重資產出售沒有任何進展，隨着負面消息的發酵，已經越來越沒有議價權了。從商業的角度，這似乎很難理解，但是從大政治、大氣候的角度，能夠清晰的看出來。

正如恒大在最新的公告中所寫：持續的負面報道，嚴重影響了恒大經營。本來恒大每月700多億銷售額，上半年解決了上千億的債務，如果按照這個趨勢，其實有機會平穩落地。但是，殘酷的現實沒有給恒大和許家印，任何「但是」的機會。

2021年7月1日，許家印受邀參加中共建黨百年大會。（恒大集團官網）

關於恒大，人們最為關心的必然是它最終走向，無外乎有三：

第一，斷臂求生，自救成功，成為下一個萬達。這是恒大最好的出路。

相信，現在許家印斷臂求生的決心和意願，不亞於當年的王健林。最殘酷的現實是，許家印已經找不到當年王健林慷慨多金，且願意接盤的「朋友」。

這不，和許家印有「十多年的友誼」的香港富商劉鑾雄，也緊急「割肉」超近5千萬股。真可謂，此一時彼一時也。

要知道，12年前，因為遭遇金融危機恒大欠款上百億，正是劉鑾雄5000萬美元幫助其順利度過危機。

許家印自救的大門，似乎已經被徹底關閉。那麼，恒大和許家印最好的出路，可能就是國資出手，一如之前的蘇寧。

2017年，志得意滿的許家印搞到了1300億戰投，張近東的蘇寧豪擲200億元。沒成想，最後他們成了難兄難弟，而且還得了一個病——流動性危機。

蘇寧負債高達1500億，今年上半年幾近破產清盤，連張近東自己也卸任了蘇寧董事長一職。最終，江蘇國資牽頭的資本聯合體入局，蘇寧困局得解。

現在許家印的窟窿可比張近東大得多，截至2020年底，恒大總負債為1.95萬億。

1.95萬億什麼概念呢？2020年，廣東省GDP是11萬億，深圳GDP為2.7萬億，廣州GDP是1.3萬億。是不是足夠的驚人。但掰開來看，這1.95萬億主要是兩部分組成的，其中包括了5717億的有息負債，另外還有6669億的應付貿易賬款。這6669億的應付貿易賬款，就包括了最近很多人常常提到的商票。

那麼剩下的是什麼呢？房子，恒大商賣掉了房子，但是房子還沒交樓，那麼這部分收入是算在負債的。這是房地產行業的規則。

實際上，這個負債並不是有息負債，另外包括應付貿易賬款這些也幾乎都是無息負債的。因此，恒大真正有息負債是5千多億。這個數據比去年已經降低了3千億。

如果恒大沒有爆發信任危機，恒大的負債看起來也就並沒有那麼誇張。恒大並非完全病入膏肓，沒得救。目前來看，考慮到恒大破產可能引發的連鎖反應，國資出手讓其「軟着陸」的可能性很大。這可能是許家印唯一的指望了。當然，許家印因此要付出的代價，大概率是：出局。

破產，是恒大的另一種可能。雖然事實證明沒有任何企業能夠「大而不能倒」，但這個結局太過慘烈。比如：廣西一家園林企業被恒大拖欠了400多萬，公司發不出工資，陷入困境。像這樣的企業在全國還有很多，據說微信群裏有被恒大拖欠工程款的數百人。

恒大擁有20萬名員工，在全國各地提供3800萬個就業機會。恒大上下游合作企業達到8000多家，涉及130多個行業，這之中也包括數量龐大的中小微企業。恒大在全國還有數百個未完工的項目，停工的樓盤不在少數。這背後可能是數十萬個，甚至更多的家庭。