恒大危機一觸即發　北京料採「隔離引爆」手法

恒大違約，不是「資不抵債」的問題，而是償債能力出了問題。簡單說，就是在國家嚴厲收緊房產信貸並整頓房地產市場秩序的過程中，恒大資金鍊出了問題，靠現有資金和募集來的資金，支付不了到期債務及利息，引起了市場恐慌。這種恐慌反過來又徹底摧毀了其募資能力，引發了客户擠兑，形成了惡性循環。

不過，從整體上說，恒大雖然已經陷入「債務陷阱」，面臨着巨大違約壓力，但是恒大還有很多優質資產，它手裏還握有大量土地資源。而這些優質資源，如果能順利出手，是可以兑換成現金償債，讓恒大繼續存在下去。



要解決這一問題，唯三需要的前提是：第一，時間，需要時間談判找人接盤。第二，買家，需要有買家願意買入恒大資產，第三，恒大要有壯士斷腕、低價甩賣資產償債的誠意和決心。

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恒大現在的情況是這三者都面臨挑戰：時間上，本來還有緩衝，但銀行停貸加投資者一擠兑，「灰犀牛」立馬衝到面前；買家上，就現在整體經濟與行業狀況，能接盤者真是寥寥無幾，能接，且願意接者就更稀缺，算來算去也只有那幾個國字頭企業；心態上，不排除恒大有通過推高衝突要挾政府介入救助的動機。

這裏最關鍵的是第三點，恒大決不能在這個時候還想着賣高價，必須下血本把價格降下來甩賣，別在這個時候還和政府耍心眼，想着通過推高和討債人之間的矛盾衝突，甚至以破產威脅來要挾政府，逼國家隊介入救援，讓國家託底當冤大頭。

中國政府的房產調控政策確有過激之處，這也是近期各項市場整頓需要反思的地方，但其目的是為了規範市場秩序，穩定價格預期，而不是要讓整個行業或某家房企陷入困境，這一點也必須明確。因此，在新政下，相關企業必須根據政策變化，主動調整適應，盡力自救，而不是坐等甚至推高衝突要挾國家出手相救。

事實上，中國政府根本不怕恒大以破產要挾，不僅不怕，而且還一面派工作組進入，約談恒大高層要求恒大履約，一面不少地方政府已經發文要求停止發放恒大地產當地項目貸款。此舉意圖非常明顯，就是圍繞恒大劃出一個「風險隔離帶」，讓恒大這顆「雷」在隔離帶內自爆，以免風險擴散到社會層面與整個金融系統，可以說，官方已經對恒大在做最壞準備。

最近，中國房地產企業恒大陷入風口浪尖，面臨嚴重的債務危機。圖為恒大的老闆許家印。（VCG）

另外，國家統計局發言人在回應涉及恒大集團的相關問題時也表示：「一些大型房地產企業運營過程中出現一些困難，對於整個行業發展的影響還需要觀察。從整個房地產行業運行來看，未來隨着國家堅持房住不炒的原則，持續穩定價格預期，運行整體上保持平穩態勢。」

這番話的意思包括：第一，全國房地產市場整體運行符合官方預期，恒大只是出現困難的個案；第二，官方仍在評估恒大困境對整體行業和社會影響，至少在目前，還不會出手施救。

此外，人民銀行、銀保監會等監管機構在約談恒大時也指出，「恒大集團作為房地產行業的頭部企業，必須認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定；依法依規做好重大事項真實訊息披露，不傳播並及時澄清不實訊息。」

所以，中國官方這次處理恒大事件，可能會是圍繞恒大劃出風險隔離帶，減小恒大爆雷引發的衝擊，再軟硬兼施，逼恒大自己甩賣資產償債。

因為中國房地產行業債務率普遍很高的整體境況，恒大想通過破產甩包袱或推高衝突要挾政府是不可能實現的。中國官方的態度很明確，誰對市場和政策判斷失誤造成的問題，誰就必須負起責來，這既是中國官方對恒大事件的態度，也是對其它房企的警示。