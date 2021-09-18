恒大危機恐會「一鑊熟」　誰來救基層員工、小投資者和買樓人士？

恒大違約，不是「資不抵債」的問題，而是償債能力出了問題。簡單說，就是在國家嚴厲收緊房地產信貸並整頓房地產市場秩序的過程中，恒大資金鍊出了問題，靠現有資金和募集來的資金，支付不了到期債務及利息，引起了市場恐慌。

這種恐慌反過來又徹底摧毀了其募資能力，引發了客户擠兑，形成了惡性循環。不過，從整體上說，恒大雖然已經陷入「債務陷阱」，面臨着巨大違約壓力，但是恒大還有很多優質資產，它手裏還握有大量土地儲備。



那麼，問題來了，誰將成為恒大的「接盤俠」呢？這裏的「接盤俠」並非貶義。所謂「俠之大者，為國為民」，如果恒大崩盤，受到最大傷害的恰恰是被恒大危機「套牢」的恒大基層員工、投資者和購房者等利益受損者群體。

從目前來看，恒大已經很難成為自救成功的第二個萬達。殘酷的現實是，許家印已經找不到當年王健林慷慨多金，且願意接盤的「朋友」。因為，現在的局勢下，沒有人願意拿身家性命來賭。

那麼，恒大和許老闆最好的出路，可能就是國資出手，一如之前的蘇寧。之前蘇寧與恒大一樣陷入債務危機，最終，江蘇國資牽頭的資本聯合體入局，蘇寧困局得解。

最近，中國房地產企業恒大陷入風口浪尖，面臨嚴重的債務危機。圖為恒大的老闆許家印。（VCG）

這或許也是恒大危機最好的解決方式。正如前文所言，恒大的問題並非完全資不抵債，也並非完全沒得救。更為重要的是，恒大危機背後所涉及的數以十萬計的諸多普通民眾和家庭，這之中既包括恒大的基層普通員工，比如一些被拖欠工資的員工等，也包括恒大金融的普通、內部投資者，以及眾多還沒有拿到房子的購房家庭，他們才是恒大危機的最大受害者。

因此，即便政府出手幫助恒大紓困，並非是因為恒大「大到不能倒」，也並非是要救許家印，而是救產業，確保社會穩定有序，尤其是在中共二十大前。這是「救」的邏輯。安邦智庫分析指出 ，恒大爆雷出現無序破產清償，對於恒大而言是最壞的結果，而這一結果對於房地產市場和金融穩定而言，會引起巨大的震動。

9月15日，中國官方首次回應中國房地產巨頭恒大債務違約問題。當天，中國國家統計局新聞發言人付凌暉出席記者會，解讀8月份國民經濟運行情況。當時，他被問及恒大債務違約一事。

付凌暉回應，「一些大型房地產企業現在運營過程中面臨了一些困難，對於整個行業發展的影響還需要觀察。從整個房地產行業運行來看，未來隨着國家堅持房住不炒的原則，持續穩定價格預期，運行整體上保持平穩態勢。」

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這番話的意思包括：第一，全國房地產市場整體運行符合官方預期，恒大只是出現困難的個案，並不影響全局；第二，官方仍在評估恒大困境對整體行業和社會影響，至少在目前，還不會出手施救。

對於恒大當前所面臨的危機，很多人擔心，恒大會不會成為中國版的雷曼兄弟。2008年，美國第四大投資銀行雷曼兄弟由於投資失利，在談判收購失敗後宣佈申請破產保護，引發了全球金融海嘯。

這顯然是對恒大的高估，也是對中國政府經濟掌控力的嚴重低估。恒大不會成為雷曼兄弟，答案顯而易見。即便恒大破產，恒大手中的土地儲備，以及重資產，如果能順利出手，是可以兑換成現金償債，讓恒大存續下去的。

恒大2021年半年報顯示，截至6月30日總土地儲備項目778個，土地儲備原價值為人民幣4,568億元，再加上146箇舊改項目，總貨值近2萬億元。此外還有諸多已建成的商業地產和所持股份，比如位於香港的總部大樓，價值在百億左右。

事實上，儘管截至2020年底，恒大總負債為1.95萬億，足夠驚人。但這1.95萬億主要是兩部分組成的，其中包括了5,717億的有息負債，另外還有6,669億的應付貿易賬款。這6669億的應付貿易賬款，就包括了最近很多人常常提到的商票。

剩下的部分是恒大賣掉了房子，但是房子還沒交樓，那麼這部分收入是算在負債的。不過實際上這個負債並不是有息負債，另外包括應付貿易賬款這些也幾乎都是無息負債的。因此，恒大真正有息負債是5千多億。這個數據比去年已經降低了3,000億。

在2021年3月底的業績發布會上，恒大管理層曾給出一個降負債時間表和三條紅線降檔時間表：2021年6月30日有息負債降到5,900億以下；2022年6月30日降到4,500億以下；2023年6月30日降到3,500億元以下。恒大降負債主線任務進展已順利完成了第一個承諾。