陸禁進口釋迦蓮霧　台農望兩岸對話：難道種每個作物都提心吊膽嗎

大陸海關稱檢出台灣輸陸釋迦、蓮霧有蟲害，今起暫停輸大陸。釋迦主產地台東縣果農得知消息驚訝說，「如果釋迦被禁，就是喝西北風的開始」，台東縣府農業處表示，中秋連假後將邀集各農會開會商討因應對策。蓮霧主產地高屏果農憂心忡忡，擔心生計受影響，希望兩岸政府能儘快恢復對話。



據「聯合新聞網」報道﹐釋迦是台東縣主要經濟作物之一，栽種面積達五五○○公頃，其中菠蘿釋迦佔一八○○公頃，每年外銷產量達一萬四千公噸，九成以上銷往大陸，年產值逾十二億元。

大陸海關總署宣佈自9月20日起禁止進口台灣蓮霧。（維基百科公有領域）

劉姓釋迦農說，雖然縣府及農會近年積極拓展營銷東南亞和北美等國家，但冷鏈技術有限，很難在短時間取代大陸市場，大陸暫停台灣釋迦輸入，農民擔心不已。

饒慶鈴說，從今年初菠蘿禁止輸陸開始，縣府就鼓勵菠蘿釋迦果農無論在田間管理、採後處理、包裝上櫃各階段都要做好農藥殘留與有害生物防治，以完全「零檢出」當目標，今年首次編列預算補助農民購買空壓機防治介殼蟲，明年將擴大補助農民購買設備，做好菠蘿釋迦各項防疫工作。

台東縣農會理事長楊招信說，近日確實有收到貿易商相關訊息，由於釋迦品種多，禁止輸陸的是否也包括菠蘿釋迦，還要進一步確認，希望大陸不要是政治手腕的操作。

屏東縣泰吉果菜生產合作社執行長林全合說，屏東外銷大陸蓮霧主要以蜜風鈴（子彈蓮霧）為主。對於台農委會要投入十億元救蓮霧、釋迦，南州曾姓蓮霧農認為，治標不治本，重點不是要補貼農民多少錢，而是希望能恢復與對岸對話，「難道農民種的每個作物都要提心吊膽嗎？」

「只能走一步、算一步。」高雄市蓮霧農說，今年產的蓮霧月底就要開始採收，卻傳來壞消息，農民很無奈，如果外銷市場受阻，又要靠內銷市場支撐，希望政府能為長遠計，「否則今天是菠蘿、釋迦、蓮霧，明天又不知輪到哪個農產品？」