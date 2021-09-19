陸禁台釋迦與蓮霧輸入　台農委會要向WTO控訴：當然無法接受

繼3月開始禁止台灣菠蘿輸入後，9月19日大陸海關總署發出新公告，由於驗出由台灣輸入的釋迦（番荔枝）、蓮霧帶有檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，因此自9月20日起全面暫停輸入大陸。對此，台灣農委會主委陳吉仲出面表示，他代表所有台灣農民表示「當然無法接受」，他強調，「這是大陸方面片面暫停輸入，不符合國際規範，將祭出10億新台幣在內外銷幫助台灣農民」。



此外，陳吉仲也提到，農委會防檢局已要求大陸提供科學根據，並稱其舉措不符國際規範，呼籲大陸在9月30日前儘快恢復動植物防疫對話的機制，以解決介殼蟲等議題，否則將向WTO控訴陸方違反相關規定。



陳吉仲表示，9月19日上午9點，大陸方面才通知農委會防檢局，他認為，在中秋佳節宣佈此事當然令人無法接受，且大陸舉措完全不符國際規範，陳吉仲強調，所有介殼蟲處理就如同早先發生的菠蘿事件，只要進入到輸入地區進行燻蒸就可，他表示，很訝異為什麼中國大陸可以這樣不處理，且從來都不告知所謂不合格件數有多少，只講不合格。

中國海關總署發出公告禁止輸入台灣釋迦與蓮霧。（截取自中國海關總署官網）

陳吉仲表示，2021年年6月底前，中國大陸僅通知台灣方面釋迦跟蓮霧不合格案件分別為13件、6件，自6月28日起開始就沒有不合格通知。陳吉仲強調，日前發生菠蘿事件時就已有相關準備，所以不必擔心專業以外的問題會影響台灣農民，他也說，農委會防檢局已要求大陸提供科學根據，並稱其舉措不符國際規範，呼籲大陸在9月30日前儘快恢復動植物防疫對話的機制，以解決介殼蟲等議題，否則將向WTO控訴陸方違反相關規定。

除了蔡英文政府官員出面力挺台灣水果外，蓮霧生產大縣屏東縣的民進黨籍立委莊瑞雄也批評中國大陸，日前才發生暫停輸入台灣菠蘿的事件，現在又禁止釋迦和蓮霧進口，粗糙低劣的手法是「以商逼統」，他調侃道「老習變不出新把戲？」另一位有意角逐下屆屏東縣長的民進黨籍不分區立委周春米則表示，大陸曾以台灣菠蘿有病蟲害為由暫緩進口，這一次是故技重施，對我們來說「早已見怪不怪」。

國民黨立院黨團總召費鴻泰則認為，菠蘿、釋迦、蓮霧是台灣銷陸水果前三名；國民黨團要求大陸方面要拿出具體關於害蟲的實據，農委會也必須說明出口農產品檢疫不斷出問題卻遲未改善，別把農業問題引導為政治問題。至於台獨色彩濃厚的台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜把握機會嘲諷，稱北京又是一樣的套路。

資深媒體人趙少康則向蔡政府喊話，面對一波波衝着農民而來的制裁，現在不是持續喊話激化對立的時候，而是應該和平對談，保住人民生計。趙少康強調，蔡政府不能一面打抗中牌賺取政治紅利、激化兩岸對立，又對因此招來的強烈反制毫無準備，提不出反制策略，甚至大內宣說台灣對中國出口創新高，證明中國需要台灣，「真是自欺欺人又阿Q」。

同時，他也表達對北京的不滿，認為大陸此舉只會讓兩岸越走越遠，趙少康認為，再怎麼樣都不該傷了台灣基層的心，毀了台灣農民的生計，趁現在還來得及彌補，把政治的手拿開，立刻重啟協商，並以科學證據重新檢視台灣農產品的檢疫問題。