大陸再禁台灣釋迦蓮霧　三大主力水果全被禁　台商紛紛哀號轉行

年初台灣鳳梨（菠蘿）被禁後，中國大陸19日再宣布，禁止台灣釋迦、蓮霧輸入，在廈門、長三角地區經營兩岸進出口多年的台商紛紛哀號，台灣外銷大陸主力水果全被禁，這類生意等於是「不用做了」，可能考慮轉行，或轉投資在大陸種植台灣水果。



據一名在長三角經營台灣食品多年的台商表示，近年水果已無法用小三通方式運到大陸銷售，都需要經過正常貿易通關程序，也就是俗稱的「正貿」，至於「綠色通道」也時有波折，因成本、檢疫時間上升，生意早就越來越不好做，年初的「鳳梨事件」，可以說是一個導火線，很多人開始減少台灣水果進口，改以許可的食品、飲品、酒類為主。

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台商回憶，大陸在2月26日，宣布自3月1日起禁止輸入台灣鳳梨時，因大陸無228假期，尚有緩衝時間可以趕搭所謂「最後一班船」，讓台灣盤商手中已採收的貨先銷到大陸，之後再想辦法，這次因為中秋連假，若有準備登船的，可能會「爛在倉庫」裡；但他也補充，目前其他水果還沒有受到影響，例如最近有一批文旦，1、2天就從台灣送到大陸，並未受到刁難。

但對於許多受惠大陸補貼政策，仍在廈門經營台灣水果進口的十餘家台商，「三大主力」全遭禁，打擊甚大。廈門台商透露，鳳梨釋迦多從台灣船運至廈門，經廈門港後再配送到福建、華中、華東地區，每公噸大陸補貼金額從早期的人民幣1,500元，已降到如今的人民幣500到750元不等。

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台商指出，雖大陸補貼調降，但廈門中埔市場批發價，鳳梨釋迦每公斤從人民幣30元起跳，是台灣的起碼五倍，扣除10%到15%的壞果率，加上包裝、運費、人工成本，仍能有相當的賺頭，如今台灣銷陸比較有市場的水果一一被禁，未來只能喝「西北風」了。甚至有台商坦言，不如就轉研究大陸官方先前推出的對台「農林22條」，評估投資在大陸種水果。

農委會公開資訊可見，2021年1至8月，台灣新鮮釋迦出口到中國大陸1萬4,673公噸、價值新台幣13.05億元；新鮮蓮霧2,234公噸、價值新台幣2.39億元。另新鮮鳳梨2020年出口中國大陸4萬1,661公噸、價值新台幣13.85億元。三種水果銷陸佔外銷比重皆超過9成，總量可以說是前三大。

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