文在寅提韓朝終戰「好主意」　會成蔡英文的他山之石嗎？

韓國總統文在寅日前在聯合國大會發表演說，提議由韓、朝、美、中（大陸）共同宣佈朝鮮半島「終戰宣言」。回看兩岸，粉飾太平亦解決不了「內戰」還未終結的事實，若台灣總統蔡英文能向文在寅學習，也許亦能提出一個「好主意」？



對於文在寅的提議，美國國防部發言人柯比表示，美方持續努力促成與朝鮮對話，摸索促進朝鮮半島永久和平的各種可能性，對於終戰宣言的可能性也開放討論。北韓外交部副部長李泰成則表示，「終戰宣言」仍言之過早，指美國應先放棄對朝鮮的敵對狀態及雙重標準。幾個小時之後，北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正則改口稱，這對清除兩韓長久仇視及半島不安定狀態來說是「有趣的好主意」，但仍強調不能雙重標準的重要性。

文在寅總統於本月21日在聯合國總部第76屆聯合國大會上發表演講。(AP)

相較於兩岸的「相安無事」多年，不能否認，北韓在先軍政策指導下研發長程導彈、核彈，並頻繁試射，在過往很長一段時間，朝鮮半島的緊張情勢遠甚台海，兩韓軍隊在板門店的對望，更時刻提醒兩國仍處於「戰爭」狀態。在這種情形下，文在寅選擇在兩韓同時加入聯合國30周年之際拋出「終戰宣言」之議，並在演說中表明兩韓同時入聯並非為維持永久分裂狀態，發乎至誠的「善意」，成為金與正改口稱讚其為「好主意」的關鍵。

不過，誠如文在寅所說，他的提議只是追求朝鮮半島永久和平的起點，而李泰成所說的「言之過早」雖然冷淡，卻更貼近事實。但不管怎麼說，文在寅確實提出了一個從人民福祉出發，可以讓韓、朝、美、中同思考如何終結朝鮮戰爭的「好主意」。

相較於文在寅正視韓、朝的戰爭狀態，出於善意及民眾福祉，忽略韓國內部仍有強大的「反共親美」勢力而勇敢提出倡議，再回看台灣的蔡英文及民進黨諸公，高下立判。

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必須先敍明一件事，朝鮮半島的分裂與兩岸的分治有相同、相異之處，相同的是目前仍都處於「戰爭」狀態，不同的是，韓國、朝鮮因為美、蘇對抗歷史因素被迫分成兩個國家，兩岸的隔海分治卻是美國的介入使得「一中代表權」的內戰鬥爭至今未有結果。台海兩岸多年無事，看似在不同制度下各自發展70年，實則埋下一個不知何時會爆的不定時炸彈。

蔡英文政府透過雙十海報讓「Taiwan Nation」悄然浮出，台灣外交部長吳釗燮到各國際媒體呼求讓台灣加入聯合國體系，邦交國又在聯合國大會為台灣發聲、美國國會還正式要求美軍應邀請台灣海軍參加2022年環太平洋軍演，一切的一切，好似兩岸的「主權」之爭因為70年的隔海而治不復存在。

雙十慶典主題中，「Taiwan National Day 2021」引發相關討論。（facebook@rocbirthday）

台灣人應該明白，朝鮮戰爭的中止狀態尚有停戰協議的支撐，兩岸的「主權之戰」，則只有北京片面宣佈停止對金門實施炮擊。說到底，蔡英文始終迴避兩岸的矛盾在於「主權之戰」尚未終結，以「Taiwan National Day」的慶典氣氛粉飾太平，暗渡兩岸不同國的國際形象，也解決不了兩岸「內戰」還未終結的事實。

蔡英文或者可向文在寅學習，正視兩岸仍處於「戰爭狀態」的原因，就算不喜九二共識，也要本於尋求兩岸真正和平、人民共同福祉，從避免「非和平手段」結束分治的最壞狀況思考，提出一個出乎善意、能讓北京也善意回應的「好主意」，這樣相信已在聯合國大會宣佈將帶領世界走向「密集外交」的美國總統拜登，也會持開放性立場，說一聲「Good job」。