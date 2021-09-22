蔡英文打高端疫苗無法入境美國？陳時中：若訪美政治意涵大於防疫

美國白宮宣布將解除之前對33國的旅遊禁令，11月起境外旅客入境須完整接種新冠疫苗才可免隔離。目前已被美國食品暨藥品管理局（FDA）認可的有莫德納（Moderna）、輝瑞BioNTech（復必泰）和強生（Johnson & Johnson）三款疫苗。其他疫苗或世界衛生組織（WHO）認證疫苗是否有望列入獲准名單，需觀望美方的政策考量。



有台灣民眾關注，接種台產高端疫苗的總統蔡英文、副總統賴清德能否去美國？對此，防疫指揮官陳時中周二（21日）回應稱，若二人有機會前往美國，「相信政治意涵遠大於防疫意義，到時候會有妥適安排。」



台灣的高端新冠疫苗。（中央社）

綜合《聯合新聞網》等台媒報道，各界關心有哪些疫苗將獲美方認可，美國疾病管制與預防中心（CDC）發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）透露，「CDC認為，完整接種FDA授權或批准的疫苗，以及WHO核准的任何一款疫苗」，目前最終名單尚未敲定，可能會增加。

據悉，WHO現階段共核准7種疫苗，除了美國核准的莫德納、輝瑞及強生外，還有阿斯利康（AZ）、中國國藥、中國科興及Covishield（印度版AZ）。而台灣的高端疫苗尚未取得WHO授權。台媒報道稱，台灣已接種高端的逾72萬人恐被排除在外。

陳時中在疫情記者會上說，該項政策暫不明朗，台灣民眾目前未受限制，仍可自由進出美國，如有進一步發展會密切注意。他強調，初步看來，美國新措施是針對30個國家的旅客，將來要對他們放寬的時候所採用，11月起是否全球適用，指揮中心會與外交部保持聯繫，「一個月的變化是非常多的。」

被問到蔡英文和賴清德皆接種高端，未來赴美是否會受影響？陳時中說，二人接種高端代表對台產疫苗有信心，「如果未來有需要造訪美國，政治意涵大於防疫意涵，自然會有妥善的安排。」他同時提到，高端持續進行臨床實驗，希望它能早日獲得國際認證。

至於高端疫苗能否獲得美方認可，台大兒童醫院院長黃立民認為，美國連保護力超過九成的自家Novavax疫苗都嚴格以對，迄今尚未核准使用執照，怎可能通融高端，「不會拿國家安全來開玩笑。」

前疾管局長蘇益仁則表示，高端疫苗僅取得台灣緊急使用授權（EUA），在台灣以外就必須面臨殘酷考驗，但他也指出，高端屬於美國國衛院的授權疫苗，從這個角度來看，或許還有些希望。