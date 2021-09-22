大陸再禁台灣兩水果　蔡英文：承受巨大政治壓力盼順利化解

蔡英文9月22日主持民進黨中常會，她坦言台灣承受巨大政治壓力，中國無預警片面暫停台灣釋迦（大陸稱番荔枝）和蓮霧輸入中國，但政府已立即啟動應變，盼如過去處理鳳梨事件一樣，順利化解打壓。蔡英文也點名多位受產區影響的黨公職人員，指大家都在第一時間就站出來力挺農民，「民進黨的招牌擦的很亮」。



蔡英文坦言台灣承受巨大政治壓力，中國無預警片面暫停台灣番荔枝和蓮霧輸入中國，但政府已立即啟動應變，盼如過去處理鳳梨事件一樣，順利化解打壓。（民進黨）

蔡英文提及，這幾天正好是聯合國大會進行總辯論的日子，相信這段時間，大家都感受到，有越來越多的國家，都認為國際社會長期排除台灣，並不是好的做法。

她表示，2020年疫情發生以來，台灣和許多抱持相同價值的國家，互相支持、援贈物資，希望通過這樣「善的循環」，一起走出疫情陰霾。台灣正用行動證明，台灣是國際社會的良善力量，台灣有意願，也有能力參與國際社會。

蔡英文坦言，但是台灣所承受的政治壓力，依然很大，中秋連假期間，中國無預警片面暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，不過政府已經立即啟動應變，一定要像先前處理鳳梨事件一樣，順利化解這波打壓。

她注意到受影響產區的黨公職人員，尤其是屏東縣長潘孟安、台東立委劉櫂豪等人，都在第一時間就站出來力挺農民，安大家的心，「清廉、勤政、愛鄉土」，民進黨的招牌擦得很亮，是因為大家都很努力在拼。

蔡英文呼籲朝野政黨，農民受到對岸無理打壓，台灣對外立場更應該一致，此時此刻，農民需要全民力挺，最不需要的，就是政黨之間彼此相互攻訐。