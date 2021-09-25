孟晚舟回國是中美持久戰的新起點

華為創始人任正非的女兒、華為副董事長兼CFO孟晚舟（Wanzhou MENG），中美貿易戰激烈交鋒之下成為被美國綁架的「人質」，在1,028天后終於獲釋。加拿大應美國要求，在2018年12月1日，逮捕了「華為公主」孟晚舟，歷經多次聆訊，孟晚舟終於在2021年9月25日獲釋。這對於中國，以及當前的中美局勢可謂意義重大。



據悉，孟晚舟已經乘坐專機回國，預計將於北京時間25日晚間抵達深圳。孟晚舟在中國政府包機上感言：「沒有強大的祖國，就沒有我今天的自由。」

至此，孟晚舟已在加拿大被「拘押」超過2年10個月，總計1,028天。作為代價，中國方面釋放、並遣返了兩名在中國涉嫌進行間諜活動的加拿大公民。

孟晚舟事件中，雖然加拿大沖鋒在前，但背後的那隻手是美國，這是特朗普時代中美關係的標誌性事件。就在孟晚舟被抓的當日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）還與國家領導人習近平舉行會晤，中美雙方還達成了不增加關稅的共識。

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當時，很多人還沉浸在G20習特會協定中美貿易戰暫時休戰，美國人卻在「習特會」期間對華為動了手。孟晚舟被抓的相關消息，在12月5日才曝光。

此後，在孟晚舟被軟禁的這接近3年時間，中美關係急轉直下，中美之間的鬥爭從貿易層面，蔓延到全方位的博弈和競爭。

美國的總統也從「不按理出牌」的特朗普，變成了政治經驗豐富的拜登（Joe Biden），孟晚舟的獲釋，某種意義上也可以說是拜登政府對於特朗普時代的「歷史遺留問題」態度上的改變。

這是拜登時代中美關係的一個切面。在剛結束的聯大講話中，拜登提出「避免冷戰，和平競爭」的口號，甚至連中俄的名字都沒點出來，被視為美國歷任總統罕見的鴿派姿態。孟晚舟釋放，可以視作拜登短期之內釋放對華改善關係的一個重要信號。

美國總統拜登氣候問題特使、前國務卿克里9月22日表示，他計劃在未來數周再次訪問中國。這也預示着，面對中國對美底線清晰的「鬥爭」，美國也在不斷改變策略。

雖然不太可能產生立竿見影的效果，但對處於最低谷的中美關係，毫無疑問是重大利好消息。中美關係，或者說中美之間的博弈，無疑將進入全新階段。

當然，對於中國而言，現在還沒有到「鬆一口氣」的時候。中美之間截至目前的博弈，是結構性的，這一點需要認識清楚。借用基辛格的話說，中美關係怎樣也不會再回到從前了。因此，不要對形勢作過於樂觀的估計，也必須放棄幻想，堅持並繼續充分做好打持久戰的準備。