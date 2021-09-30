兩岸「水果戰爭」國際化　台灣狀告WTO拆穿誰的騙局？

中國大陸海關總署日前公告因多次發現「有害生物」，自今年9月20日起暫停輸入台灣產番荔枝（台灣稱釋迦）及蓮霧。台灣農委會主委陳吉仲當時即指禁令來得突然，違反國際貿易規則，並給北京下了通牒，要求在9月30日提出證據並與台灣磋商改善作法，否則就要告上世界貿易組織（WTO）爭端仲裁機制解決。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮9月29日在記者會上公開了被海關檢驗查獲的「有害生物」照片，指已多次在台灣輸陸釋迦、蓮霧截獲有害生物並通報台灣，但一直未獲有效改善，為保護大陸農業、生態及消費者安全，在科學證據下，依法、依規暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，完全正當，嚴辭批判民進黨政府抹黑北京、煽動兩岸對立的政治化操作別有用心。

朱鳳蓮在記者會展示科學證據，間接回復陳吉仲的通牒─「證據在手，要告去告」明確表態；台灣農委會則在9月30日到台灣行政院報告「台灣水果外銷現況暨未來精進措施」，言明會在10月中旬正式將全案（包括暫停台灣菠蘿銷陸案）告上WTO食品衛生檢驗及動植物防疫檢疫（SPS）委員會，盼SPS召開11月例會時就能討論、處理，但仍希望能透過兩岸技術平台協商、討論，解決這次爭議。

表面來看，兩岸的「水果戰爭」打進WTO似乎已成定局，實則是台灣農委會給自己搬了座台階，為自身爭取半個月左右的寬限期，爭取靠「兩岸技術平台」解決銷陸菠蘿、釋迦、蓮霧疫病邊境管制障礙，更直白的說，蔡英文政府在這場水果戰中，並不如自身所說的那樣理直氣壯，但陳吉仲等官員話說得太滿、太快，以致陷入騎虎難下局面。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮介紹在台灣釋迦、蓮霧發現的農業害蟲。（Youtube@中時新聞網）

「虎」從何來？

必須說，陳吉仲在大陸宣佈暫停台灣釋迦、蓮霧後，第一時間即說要將全案提上WTO為台灣農民爭公道，要不是錯誤理解了WTO會員國對「中國」（China）及「台澎金馬個別關稅領域」（Chinese Taipei）的「平等對待」；要不就是「中毒（獨）」太深，想藉此機會進行「兩岸互不隸屬」的政治操作。

一直以來，台灣不分藍、綠執政，皆對內宣稱兩岸在WTO內各自享有完整會員權益，甚至還藉由WTO總部所在地、瑞士日內瓦法院的判決確認了台灣駐WTO代表團享有完整的外交豁免權，確認了這個權益。不過，實務上，WTO各會員體卻都是戴上「同屬一國」的有色眼鏡看待兩岸，從各國默認、不爭執北京給台灣水果、農產品的優惠條件，就可明顯看出。

大陸海關禁止台灣蓮霧、釋迦輸陸，民進黨抗議譴責。（Facebook＠民進黨）

對國際貿易規則了解的話，都知道「最惠國待遇一體適用」的「不歧視」原則，是WTO賴以運作的鐵則之一。但自2001年兩岸同時加入WTO後，北京即全面開放台灣水果、農、漁產品銷陸，另在2005年片面宣佈給予台灣菠蘿、釋迦、蓮霧、芒果等15種水果、農產品「零關稅」待遇。

2010年在「ECFA早收清單內」又將蘭花、火龍果等18種水果、農產品納入「零關稅」名單中。但台灣自2008年起就未進一步開放大陸水果、農產品輸台，在2,246個農產品稅項中，未開放品項高達830項（2015年稅則修正，品項增為2,650項，禁止輸台品項變968項），未開放程度達36.5%，且沒有任何水果、農漁 產品享「零關稅」待遇。

試想，如果WTO各會員體不是將兩岸在WTO內的關係「特殊化」，如何能不對北京給予台灣的「超最惠待遇」眼紅、群起而爭？朱鳳蓮所以能氣定神閒的原因在此，況且，手上還握有「有害生物」的科學證據，相形之下，陳吉仲的一時口快，反而顯得氣弱、體虛。

其次，陳吉仲、蔡英文政府多次將「告上WTO」視為「終極手段」，恐怕是認為北京極力避免「台灣問題國際化」，應該也會避免將兩岸的「水果戰爭」國際化，錯認只要放話要「告洋狀」，為避免鬧上國際，北京應該會同意透過兩岸技術平台解決爭議，一舉解決蔡英文政府上台以來「兩岸斷線」難題，但這個算盤可能又打錯了。

根據Yahoo!奇摩民調中心在陳吉仲揚言「告上WTO」時做了實時民調，吸引1,948個民眾參與，多達1,455個民眾認為「無實質效力」因此對「告洋狀」表態反對，而493個表達「支持」的民眾，留言意見不乏「告了才知道誰在唬爛（閩南語「吹牛」）」、「想看WTO打臉蔡英文政府」、「得了便宜還賣乖，詐騙雙標」等想看好戲的「反串鄉民」。

雖然不知道台灣農委會將兩岸「水果戰爭」國際化的時間延後到10月中旬的本意為何？但陳吉仲若真「說話算話」將全案告上WTO，不只遂了「鄉民」心願，更重要的是，能否因此證明『兩岸互不隸屬』？抑或是直接拆了這座西洋鏡？