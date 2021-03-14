陸禁台灣菠蘿︱央視：台產水果接連被拒絕非偶然現象

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-03-14 21:00

繼中國大陸因介殼蟲暫停台灣鳳梨（大陸稱菠蘿）進口後，日前又傳出日本公司在台灣香蕉驗出殺菌劑百克敏超標，要求下架。對此，大陸央視評論稱，台灣水果接連被拒，絕非偶然現象。

台灣水果輸日產值，近年來明顯成長，其中香蕉為主力之一。圖為台駐日代表謝長廷2019年1月在神奈川縣海老名市大谷小學出席贈台灣香蕉儀式。（中央社）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，3月13日傳出日本公司在台灣香蕉驗出殺菌劑百克敏超標，遭到下架，台農委會對此強調是「單一個案」，台灣香蕉輸日未受影響。

大陸央視3月14日評論稱，前一陣大陸暫停台灣菠蘿輸入，明明只是正常的、科學合理的生物安全防範舉措，但民進黨當局偏要說成「政治打壓」。

評論稱，但尷尬的是，這邊台當局領導人剛剛在社交平台宣稱「台灣水果要前進日本、在東京奧運登場了」、「受到國際高水平的肯定」，那邊日本就有批來自台灣的香蕉被查出農藥殘留超標6倍多，迅速被全部下架、銷毀。

評論稱，一句「人家不要有他的道理」，點出了台灣水果被拒的真正原因。2020年以來，大陸海關多次從來自台灣地區的菠蘿中檢出檢疫性有害生物，為防範植物疫情風險才做出暫停台灣地區菠蘿輸入大陸的決定。

在陸方宣布暫停進口台灣菠蘿後，蔡英文政府總動員進行推銷，然而鳳梨價格雖然上漲，卻也擠壓其他水果銷售量。（中央社）

評論強調，改變台灣當前錯誤的兩岸政策、處理好兩岸關係，台灣經濟才能有出路，這已是大部分台灣民眾早就在實踐中認清的事實。台灣水果接連被拒，絕非只是偶然現象。