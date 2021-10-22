共同富裕︱2050年全民共富　中國已具備「分蛋糕」的財富基礎？

中共理論刊物《求是》日前刊發習近平在兩個月前一次會議上的講話，訊息量豐富。可以說，近期中國政經動向幾乎都在圍繞這個講話的主題運轉——共同富裕。

共富論是中共指導思想教綱的核心內容，從毛時期的「跑步進入共產主義」到鄧以「允許一部分人先富起來，先富帶動後富，最終達到共同富裕」，再到習時代，稱其是「中國式現代化的重要特徵」，追求共富在不同的歷史階段有不同的實踐形式，但其作為中共對社會主義的本質追求目標從來沒有從官方主流話語中消失。



在毛澤東時期，中國曾出現過「跑步進入共產主義」的口號，其終究成為了一種教訓。（Getty ）

在習近平的論述中，他認為當下「已經到了紮實推動共同富裕的歷史階段」。因為中國剛剛宣佈完成了第一個百年目標，正在向第二個百年目標邁進，而第二個百年目標社會主義現代化，其特徵本就應該是實現更大程度的社會公平，而不是繼續擴大階層分化的鴻溝。

當然，從準備條件看，尤其是物質財富準備看，經過了建國前30年的歷史經驗與後40年的社會財富積累，分配有了豐厚的財富基礎，「分蛋糕」被認為有「蛋糕」可分，而不再像中共建政之初在「一窮二白」的水平上搞無意義的「平均主義」。同時，少數先富階層與多數「後富」階層的矛盾衝突，越發明顯，社會呼籲公平正義，改善財富分配的呼聲愈發高漲。

因此，從一年前的五中全會上將「共富」作為一個明確目標納入2035年的遠景規劃，到2個月前在中共中央財經委第十次會議進行內部的系統性討論，繼而通過《求是》做政策宣示。共富正式作為中共下一個執政目標。

那麼，這種宣示意味着什麼呢？毫無疑問，它必然是對國家政權通過各種剛性的、柔性的手段對社會財富（可能更多體現在增量上）進行重新分配，從規則的制定，到結果的兑現，每個人的錢包都因此而發生變化。

這種「激進」的嘗試歷史上並不是沒有出現過，但在階級社會通常以統治階級從被統治階級「口袋」裏攫取更多財富為目標，而不是為了實現什麼社會公平，比如通過剛性的稅收政策、國家專賣政策等等。

在《求是》的專篇論述中，非常清楚地講明，所謂共富是分階段促進共同富裕，並給出了清晰的路線圖：2025年，也就是「十四五」規劃完成的時候，使「居民收入和實際消費水平差距逐步縮小」。再過十年，也就是到2035年，「共同富裕」將在全國範圍「取得更為明顯的實質性進展」，「基本公共服務實現均等化」。到2050年，「全體人民共同富裕基本實現」，「居民收入和實際消費水平差距縮小到合理區間」。

同時，中共對共富已經規劃了一個相對務實，可量化的政策目標。具體實踐上，從地理上實行試點制度。

浙江是習近平曾主政過的省份，這裏民營經濟活躍，各項條件完備，被設為共同富裕示範區。（ 新華社）

在條件相對完備的浙江設立了共同富裕示範區。在今年9月3日，浙江黨政「一把手」帶頭進行了個人自願捐出一天收入的「慈善一日捐」活動，該活動的主題就是「匯聚慈善力量，助力共同富裕」。在社會財富分配不平衡的今天，發展平衡不是要鼓動所有人「殺富濟貧」「損有餘而補不足」，而是在必要條件下修改遊戲的規則。

在財富分配格局上，調整經濟結構和財富分配規則。在經濟結構上，防止資本無序化擴張，重點遏制影響國計民生的重點行業發展，恢復其公共屬性，比如校外培訓機構、網路平台服務、房地產等，敦促公有制經濟和民營經濟轉型，參與「共富」計劃。

在財富分配上，總的來說，就是取締非法收入，調整高收入，擴大中等收入群體比重，提高低收入。例如，打擊內幕交易、操縱股市、財務造假、偷稅漏稅等獲取非法收入行為。這也是此前清查娛樂圈偷漏稅，且重罰個別明星的背景。此外，在調整高收入方面，則是對個人所得稅的調整，已經在部分地區試行的房產稅將正式落地，以及鼓勵高收入群體更多地參與慈善與共富的項目當中。而對於收入較低的公職人員等，則明確表明提高待遇。

在規則的調整中，利益受影響較大的高收入群體的反應無疑值得注意，BBC曾引述中國企業的話稱，中國公司熱衷於表明他們正按照中共的呼籲投入到共同富裕的工作中，當推動更多企業公開支持這一新願景時，它確實「有點令人震驚」，「但後來我們漸漸習慣了這個想法。這不是搶劫富人。它是關於重建社會，建立中產階級。說到底，我們是一家消費企業，所以這對我們有好處。」

總之，未來中國社會的分層預料將在國家高強度介入財富分配的形勢下發生劇烈的變化，階層分化擴大的形勢有望在短期內遏制，社會矛盾衝突的強度也有可能就此不再那麼尖鋭。當然，這只是一種思路，形勢發展還要看共富路線的執行效果。