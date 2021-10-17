共同富裕天下齊應　細味馬雲公益哲學　善款到位人人樂捐｜陳仕娜

「全球最摳門（吝嗇/小氣）億萬富豪」排行榜首兩名得主是誰？

答案是：貝索斯和馬斯克，統計踢爆他倆在世至今捐出善款額僅佔總財產不足1%，相比最闊佬的巴菲特，善款數字高達440億美元，前後者差近地球到月球的距離。

時下流行討論「共同富裕」，國家要求在「初次分配、再分配」基礎上，再由金字塔最頂層的富人發動「第三次分配」，透過募集、自願捐贈、資助等慈善公益方式向社會資源和財富進行分配。這隻「溫柔之手」的力量，非同凡響，一出手大孖沙立馬「放水」：小米雷軍一口氣豪捐22億美金的股份；字節跳動張一鳴捐7,700萬美元給家鄉龍巖；還有拼多多黃崢和騰訊馬化騰⋯⋯紛紛爭相承諾為教育及脫貧願捐巨款，振臂一呼天下齊應。

現代的企業旗下多設有慈善基金，每年定下捐款目標，也有一張受惠澤的社群名單，當中不少由管理層的友好或公司生意夥伴引薦。雖說香港是國際金融中心，但說到捐款、贊助、義工活動的支持響應，打人情牌還是主調，是老友鬼鬼就「好說好說」，cold call籌款通常食白果。

電視台年年舉辦幾次籌款show，是慈善界頭等大事，金銀銅贊助費動輒逾七位數字，不少善長人翁為上台幾秒鐘而慷慨捐輸。紳士名媛從頭到腳珠光寶氣，威盡一晚過後，往往只掛住報紙雜誌社交版登了幾張昨夜的綽約風姿。籌集善款的流向及運作？有多少人實際受惠？已無心追問。

慈善捐款的原意，乃弘揚人道主義精神，扶助弱勢社群，非常值得讚賞及推崇，惟經過不同團體、不同活動、不同人物的演繹，出現扭曲的形態。不排除大多數的捐獻出自真心誠意，亦有部分可能受情勢所迫、或一心沽名釣譽、或想撈下油水。

捐款求出名，會被人鄙視；災後不捐款，為世人不齒。做善事常常令人左右為難，似乎匿名低調地捐了，後來「意外地」被媒體挖出來報導就最好。馬雲不小心捐助日本311地震較雲南地震多了200萬，受到輿論無情鞭韃，他就回應：「今天世界上的任何地方、國家或災區，不會因為你捐出的一點錢而發生變化，你捐了錢，是你自己發生了變化；因為你發生了變化，世界才有可能發生變化。捐款真正發生變化的不是災區，而是你自己。」

富豪們一擲萬金，引來全世界一陣嘩然重要？還是人人參與公益小事（又稱「微公益」），聚沙成塔重要？不論出錢好，出力也好，公益事業的財政報告透明度最重要，如果水能流向最急需灌溉的地方，肯定人人樂見、樂捐。

【財經專欄】陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。