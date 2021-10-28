蔡英文認美軍駐台協訓　美國「一中政策」只剩下個空殼子？

台灣總統蔡英文接受CNN專訪，承認美國對台灣的支持，包括有派遣美軍在台灣協助訓練台灣軍隊。大陸官方傳媒《環球時報》總編輯胡錫進隨即在微博上發表評論，直斥是「作死」，「無論出於甚麼目的，美軍駐紮台灣肯定是破底線的事，是引爆台海戰爭最危險的因素之一」。

這一舉動和蔡英文最新端出的「新兩國論」主張，以及拜登（Joe Biden）最近在台灣問題上「會協防台灣」的激進表態和布林肯（Antony John Blinken）等聲言要支持台灣參加聯合國系統遙相呼應，產生了不小聯動效應。



儘管如中國大陸所言，美台這種政治聯動根本改變不了台海局面，撼動不了一個中國的國際格局，但在現時層面，對中國大陸來說，如果這種情況不能被迅速、有效遏制，還可能為更多國家效仿，產生更嚴重的「破窗效應」，進一步消耗中國的軍事、經濟與外交等資源，加重中國崛起的戰略負擔。

美台其實很清楚中國大陸在台灣問題上的底線，也都知道這樣做是在玩火。不久前中美雙方領導人習近平和拜登通話，以及兩國負責外交、國安的高官楊潔篪與沙利文（Jake Sullivan）在瑞士見面，美國方面都明確表示無意改變「一中政策」，每當美國總統或其它高官在台灣問題上說了什麼刺激中國的話，美方發言人也總是隨即找補說美國沒有改變「一中政策」。

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但是，面對中國持續崛起帶來的地緣與心理壓力和兩岸統一越來越成為大勢所趨，美國的「一中政策」正越來越空洞，並似在「一中」招牌掩護下，開始聯手加緊向台獨挺進。

在這個問題上美台各取所需，美國是想造成「一中一台」的既成事實以牽制中國崛起並在事實上分裂中國，立場台獨的台灣民進黨政府則是想在美國羽翼保護下向實質台獨再向前邁一大步。

拜登不是一個風險偏好型領導人，絕對不願在其任內和中國就台灣問題發生軍事衝突，從而面臨一個結果未知的不確定局面。另一方面，美台從中美軍事差距以及中國大陸的政治周期入手推演，又篤定了中國不會在近期對台動手，正試圖抓住這個時間空檔，在制華方向取得更多實質成果。。

其它一些國家，如立陶宛、捷克、日本、澳洲等，在美台鼓勵下，也有不少正躍躍欲試，試圖在台灣問題上有所突破，將台灣問題作為和中國大陸博弈的籌碼。

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其中歐洲作為中美爭奪的關鍵對象和中美對抗的一個關鍵砝碼，因為其相對鬆散的政治地理分佈，正成為了美台在亞太之外激烈爭奪的一個新戰場。一些和中國經濟聯繫不是那麼緊密的國家，如立陶宛、捷克、斯洛伐克等，正成為美台的重點拉攏對象。

因為美歐之間的特殊聯繫，如何應對這種局面對中國大陸來說是個不小挑戰。置之不理肯定不行，那樣美台只會越來越肆無忌憚，破窗效應會越來越大。但是，對涉事國太過激烈的反應，又可能會影響到中歐更廣泛的外交利益，陷入美國在歐洲的預設戰場。

因此，在對一些國家進行重點敲打的同時，繼續鞏固與主要歐洲國家的聯繫，主動出擊突破拜登政府在台灣問題上的框架設想，跳脱美台對中國政治周期的判斷，必要時採取雷霆萬鈞的手段，或許是個值得嘗試的辦法。