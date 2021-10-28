蔡英文CNN專訪談及大陸攻台威脅　國民黨主委狠批：不應依賴他國

針對台灣總統蔡英文接受CNN專訪時所稱大陸對台軍事威脅與日俱增，國民黨表達高度關切。



國民黨文傳會主委凌濤認為，蔡總統身為三軍統帥既有此認知，就應積極強化台軍的「即戰力」，務實使全民了解台海隨時可能發生的軍事危機，並加強「民防」及「動員」演練，不應有依賴他國心態。

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凌濤強調，現況下中華民國空軍主力戰機F16-V就是前總統馬英九任內主張投資，才得以有效應對共軍威脅，甚至蔡英文引以為傲的「國艦國造」等政策都是延續過去國民黨執政規劃：「蔡總統自己又為台灣做了什麼？」

凌濤說，台灣的行政院長蘇貞昌掛在嘴邊拿掃帚上戰場、民進黨台北市黨部主委吳怡農說要打巷戰，更都是「嘴砲」、製造民眾恐慌，具體作法卻寥寥無幾。

凌濤說，即使展望公投選項，涉及台灣安全問題的能源政策，蔡政府也不乏自我矛盾，蔡政府政策下天然氣能源佔比過高的問題，一旦發生戰爭，共軍封鎖航路一週，台灣如何應對船艦無法供應天然氣？國民黨絕對捍衛台灣主權，但台灣安全不能靠欺騙，如果蔡總統一直都在打假球，那她就算有40個堅持，也不會讓台灣人民安全。

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凌濤說，國民黨是區域和平的捍衛者，他呼籲蔡總統應該積極思考如何降低兩岸敵意與戰爭風險、採取穩健姿態，在表達防衛決心的同時，嚴格約束相關外交及國安高層，謹慎對外發言，避免傳達混淆訊息，惡化區域安全情勢。

凌濤表示，國民黨向來支持台灣防衛建軍的重要，也深知台灣防衛不能倚賴他人，要自立自強。只有提升台軍「即戰力」、解決後備戰力空洞化以及重振全民防衛與台軍士氣才是重點。國民黨絕對和台軍與全體台灣民眾站在一起，捍衛台灣人的生存、自由與民主。

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