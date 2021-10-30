高超音速導彈試射傳聞瘋傳　中共最高層會議顯示更大「雄心」？

英媒16日報道指，中國在今年8月曾測試可搭載核彈頭的高超音速導彈，該導彈在環繞全球後加速飛向目標，雖然最終未命中目標，但美國情報部門對於中國的太空能力相當驚訝。

在18日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅回應稱，此次試驗是一次例行的航天器試驗。趙立堅又指，世界上有多家公司都開展了類似試驗。航天器返回前分離的是航天器配套裝置，將在隕落大氣層的過程中燒燬解體，落於東海海域。



之後相距若一星期﹐解放軍全軍裝備工作會議10月25日至26日在京召開。中共中央軍委主席習近平在會上號召，加緊構建武器裝備現代化管理體系，全面開創武器裝備建設新局面，為實現建軍一百年奮鬥目標作出積極貢獻。

習近平自2012年的中共十八大上出任中國黨政軍最高領導人以來，掀起了一場浩浩蕩蕩的反腐鬥爭，而軍隊系統首當其衝。據統計，中共十八大到十九大之間，中國軍隊系統共立案審查4,000多起，給予紀律處分1.3萬餘人，至少69名軍級以上「老虎」落馬，涉及中共中央軍委，原總部單位，原七大軍區，軍校與研究機構，各個軍兵種以及武警部隊。甚至在中共十八大上剛卸任的上一屆軍委副主席徐才厚和郭伯雄，也雙雙被查。

北京時間2018年4月12日上午，解放軍在南海海域舉行海上閲兵。中共中央軍委主席習近平檢閲部隊並發表講話。（視覺中國）

而在此前的2000年至今的20年間，解放軍在裝備現代化上已經經歷了三個特色鮮明的提升周期。

第一個周期是2000年到2008年的臨戰周期，這一時期，解放軍快速研發、採購和列裝鋪開了一批二代裝備和三代裝備，「快速」列裝了05系列兩棲裝甲車族、96A主戰坦克、04式步兵戰車、039型常規潛艇、053H3和054型護衛艦、基洛級潛艇、殲-10A、殲-11B戰機、東風15B/C等新一代裝備。這其中不少裝備，例如96A型坦克、武直-9裝直升機和053H3護衛艦的技術水平還屬於「二代半」；這一時期列裝備軍隊的三代裝備，例如05式兩棲車族和2007年緊急入列解放軍空軍的殲-11B戰機，為了儘早裝備部隊也不得不「捨棄」部分先進功能。

2010年代早期，解放軍裝備建設進入了第二個周期。這一時期，解放軍原第二炮兵「殺手鐧」武器，例如東風-21D、長劍-10、東風-26等導彈相繼服役；空軍方面則以差不多每年一百架的速度裝備了約500架三代機，「雖遲但到」地構建起了媲美其他軍事強國的空軍三代機隊；以轟-6K為核心的遠程航空兵部隊和以空警-2000預警機為代表的支援機群的發展，使得中國空軍在「攻防兼備」的道路上邁出了堅實一步；陸軍定型了大量下一代戰場機械化裝備，包括99A在內的「土豪旅」的八大件訊息化裝備和陸航旅的武裝直升機；海軍則開始為後續的「大建」定型下水了052D型驅逐艦、071型兩棲登陸艦等。

這些三代裝備的換裝定型，讓解放軍「改頭換面」，在主力部隊的裝備水平上追平了西方發達國家，並在多個方向上建立起對周邊軍事集團的技術優勢，在部分領域甚至獲得了壓制強敵的手段，也為後來2015年以後至關重要的「軍改」以及2020年基本實現機械化打下物質基礎。

而2015年開始全面推進的軍改以及隨後建設發展的新質戰鬥力則可以看做是第三個周期的開始。進入第三個周期以後，得益於此前「裝備一代，預研一代」的長期規劃，一系列下一代戰場裝備，如055艦、殲-20、下一代高超音速武器厚積薄發。除了武器裝備穩步推進以外，解放軍先是在「軍改」中建立起適合未來訊息化戰爭的上層架構，隨後各個軍種在第三代武器的推動下也開始推進內部的體制編制改革。2019年中共舉行的中華人民共和國成立70周年閲兵，很多新一代，或者說第四代的戰場系統集中亮相。

上一次解放軍全軍裝備工作會議召開是在2014年12月3日至4日，習近平當時提出要求穩妥推進裝備事業改革。（新華社）

10月25日至26日的解放軍全軍裝備工作會議，不僅作為中共軍隊最高領導人的習近平提出要加緊構建（解放軍）武器裝備現代化管理體系，為實現建軍一百年奮鬥目標作出積極貢獻。中共中央軍委副主席張又俠補充強調，要聚焦國家安全需求……瞄準世界一流水平打好攻關會戰，全力以赴加快武器裝備現代化。此次會議還部署了中國「十四五」時期武器裝備建設任務，就構建武器裝備現代化管理體系進行了研究討論。

中共「建軍百年奮鬥目標」首次被提出是在2020年10月底發布的中共十九屆五中全會公報，稱中國將加快國防和軍隊現代化，全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保2027年實現建軍百年奮鬥目標。所謂「建軍百年」指的是2027年「南昌起義」一百周年。在此之前的中共十九大報告中，中共給出了軍隊發展的分步目標：「確保到2020年基本實現機械化、訊息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升；力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊」。

此番中共高層提出全面開創（解放軍）武器裝備建設新局面，為實現建軍一百年奮鬥目標作出積極貢獻。顯示中共對於繼續武器裝備更新換代，提升解放軍戰鬥能力的動作不會減緩。這種姿態，可能會給目前已經緊張的中美或者說中西方關係增加更多張力。不過這顯然已經不是中共高層部署強軍戰略時要考量的核心要點。