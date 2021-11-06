馬斯克Twitter嘆「相煎何太急」　七步詩對世界大勢有啟示？

由世界衛生組織（WHO）和世界銀行（World Bank）共同召集的全球防範監測委員會（Global Preparedness Monitoring Board）發布的一份最新報告總結稱，儘管全球有500萬人死於新冠肺炎，但「缺乏證據」表明人們正在從這場危機中吸取正確教訓，世界仍然對任何衛生緊急情況「毫無準備」，「既沒有能力在不久的將來結束當前疫情，也沒有能力預防下一場疫情。」



一年前的2020年9月，當疫情在全球導致近100萬人死亡之際，同樣是全球防範監測委員會，發布了《混亂的世界》（A World in Disorder）的報告。該報告稱，2019冠狀病毒病使世界陷入了一片混亂之中，給人類造成了災難性的健康、社會和經濟後果以及不可挽回的損害。這種病毒已經導致近100萬人死亡，更多的人可能因其對衛生系統、食品供應和經濟的影響而死亡，經濟成本將達到數萬億美元。然而，這不會是最後一次全球衛生緊急事件，在下次類似的事件發生時，世界再也不能處於毫無準備的狀態。

公開資料顯示，全球防範監測委員會根據聯合國秘書長全球衛生危機工作隊在2017年所提建議成立，由世界衛生組織和世界銀行集團共同召集，並於2018年5月正式啟動。該委員會由15名成員組成，由政治領導人、機構負責人和專家組成，是一個獨立的監測和問責機構，對包括聯合國系統、政府、非政府組織和私營部門在內的所有部門和利益攸關方的全球防範狀況進行監測和報告，以確保為全球衛生危機做好準備。

從一年前的警告——「世界再也不能處於毫無準備的狀態」，到今年的失望——「世界仍然對任何衛生緊急情況毫無準備」，全球防範監測委員會這家權威機構終於丟掉了幻想，認清了一個殘酷的現實，那就是：500萬人的死亡也叫不醒裝睡的人，因為人類最大的教訓就是從不真正吸取教訓。

雖然「現在」全世界還沒有恢復到疫情前的自由，但疫情爆發初期那段「灰色的回憶」似乎已經成了遙遠的回憶。2020年全球防範監測委員會為避免下一場災難所發出的呼籲——建立負責任的領導、積極的公民意識、強大而靈活的衛生安全體系、持續的投資和強有力的全球防範治理，可以說經過過去一年的實踐檢驗，一項都沒有做到。

這場疫情的確是百年一遇的大危機，我們也為此付出了巨大的代價，當全世界因為疫情而暫停下來，也是我們集體反思的開始。而今疫情爆發已經一年多時間，我們看到的，多是政治化的鬥爭與糾葛，比如中美在病毒溯源問題上的互搏，多的是外行對內行的攻訐與指控，比如不久前圍繞「與病毒共存論」而起的兩派鬥爭。就連在氣候問題這一威脅人類生存的問題面前，也還在不斷扯皮。

2021年11月1日，聯合國氣候變化大會(COP26)在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行，瑞典活動家格蕾塔·通貝里在節日公園發表講話。（REUTERS）

近日，聯合國秘書長古特雷斯在格拉斯哥氣候峰會對各國未能團結起來解決問題提出嚴厲批評，他指出，鑽探和開採已經夠深，「我們是在自掘墳墓」，與此同時，受全球變暖影響最大的島國對一些大國的「欺騙性措辭」提出了質疑。於是頗為魔幻現實主義的一幕出現了：各種領導人口頭上都在警告「氣候末日」威脅，但行動上仍繼續對這樣的威脅無動於衷。

千萬不要以為「氣候末日」威脅只是天方夜譚。今年8月，聯合國發布自2013年以來針對氣候變化科學的首次重大評估報告，該報告稱，人類活動正在以前所未有、甚至不能逆轉的方式改變地球氣候，在短短十多年裏，會出現越來越多的極端熱浪、乾旱和洪水，並突破一個關鍵的氣温上升極限。聯合國負責人說，這份報告「對人類來說是一個紅色警報」。

古特雷斯對科學家的研究結果表示贊同，並說：「如果我們現在聯手行動，可以避免氣候災難。但是，正如今天的報告所說，我們既沒有再延誤的時間，也沒有再找藉口的空間了。」

我們的確既沒有時間也沒有空間了，因為變暖的後果已在全球各地都能感受到：僅今年夏天，嚴酷的熱浪就導致了美國和加拿大數百人死亡，洪水已給德國和中國帶來了毀滅性災害，野火也已在西伯利亞、土耳其和希臘失控。即使各國從今天開始大幅減少碳排放，全球變暖的總升温很可能在未來20年內達到1.5攝氏度左右，一個更炎熱的未來現在基本上已不可避免。科學家發現，升温1.5度所造成的危險大大增加。全球各地有近10億人將痛苦忍受更頻繁的、威脅生命的熱浪。還有數億人會因嚴重乾旱而缺水。一些現存的動植物物種將會滅絕。支撐着全球大片海漁業的珊瑚礁將遭遇更頻繁的大規模死亡……

11月2日，全球首富馬斯克在twitter上發了一首中國古詩——曹植的《七步詩》：煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？不少網友紛紛解讀和猜測背後的意味，其實放在全球氣候威脅的大背景下，這首詩恰恰用一種絕妙的方式提醒着我們。