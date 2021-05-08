Tesla馬斯克媽媽進駐當網紅　內地社群「小紅書」有何魅力？

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-05-08 21:30

4月19日女車主大鬧上海車展在Tesla車頂維權一事引爆Tesla的公關危機，而在維權案發生的隔天，伊隆·馬斯克（Elon Musk）的母親梅伊·馬斯克（Maye Musk），入駐中國大陸社交APP小紅書，許多網友便好奇梅伊馬斯克此舉是否是為了要幫Tesla做公關？ 但直到今天（5月6日），她發佈的三個短視頻都未提到Tesla，而是她的書籍跟生活分享。截至5月6日下午5時，她的小紅書帳號已經有6萬5,000個喜歡，突破10萬4,002的人追蹤，躋身有影響力的小紅書網紅。

不靠兒子圈粉 馬斯克媽媽入駐小紅書

今年已經73歲的梅伊馬斯克是一名模特兒也是營養師，但不同於兒子馬斯克選擇開通微博，她選擇小紅書成為她踏入中國大陸社羣平台的第一站，似乎也更符合她的定位。從她常用的社羣帳號Twitter可以發現，梅伊馬斯克時常分享生活飲食，時尚穿搭和保養秘訣，這樣的「軟內容」和生活分享確實更適合小紅書。

梅伊馬斯克小紅書已經上傳3個影片有破10萬支持者。（截圖自小紅書）

目前她也已經分享了三個短影片，其中提到她將要搬到紐約生活，她很興奮開通中國社交媒體帳號小紅書，有很多故事想要跟大家分享，儼然是一個生活型博主之姿，她並貼心附上雙語的字幕。而網友也都很捧場，讚歎她是「優雅迷人的老太太」。

由於開通帳號的時機敏感，外界紛紛揣測她是否是要幫日前被輿論熱點圍攻的Tesla公關，但目前顯然沒有這個跡象。此外，梅伊馬斯克也在短視頻中提到，她很興奮擁有中國的社交媒體帳號，「我之前去過幾次，非常喜歡這個國家，希望能儘快跟大家見面。」親和態度收穫大陸網友好評。

對比於政治社會議題動輒引發爭吵的微博知乎，主打軟題材，生活內容的小紅書近年頻繁進入大眾視野。根據易觀數據顯示，截至2021年2月，小紅書月活躍用户數達1.38億，其中不只美妝穿搭內容，美食也成為小紅書的主打內容，不論是短視頻或者是長文章都可以發佈的小紅書平台更是「教程」（一個步驟一個步驟的教學）最合適的平台。

馬斯克常在推特分享自己的穿搭模特兒也是她的工作。（Twitter@Mayemusk）

去年12月6日舉辦的中國企業領袖年會上，數據顯示小紅書目前月度活躍用户數超1億，每日超過80億次筆記曝光。而在疫情之下，美食類的相關搜索更超過13億人次。對此，小紅書創始人瞿芳表示，伴隨美食類內容在小紅書爆發，自己在2020年看到的一個更大的趨勢和變化，「是大家從沉浸於網路內容開始向現實生活回歸，內容平台更多展現出輔助人們生活的特性。」

瞿芳也提到，小紅書希望大家看完手機後回歸到生活裏，美食美妝等內容是要看完後要在現實生活中「實踐」的，「煙火氣」和「人情味」被視為是小紅書在2020年變化的關鍵詞，事實上這兩個詞也可以看待最近網紅經濟的改變。

分享生活的「網紅」商機

過去明星代言商品，會感覺商品離自己很遠。社羣媒體蓬勃發展的現在，各平台上的網紅「線上分享」消費體驗，與其粉絲羣互動進而讓粉絲「線下消費」，粉絲再透過「線上分享」吸引更多的客羣。「分享生活」、「將自己活成品牌」成為新的商機，網紅透過分享日常吸引許多人仿效「我想活得像他一樣」。例如美國有網紅推廣素食生活，最後更推出個人的素食品牌。

馬斯克入駐小紅書推廣自己的書籍和生活方式。（Twitter@Mayemusk）

就如同梅伊馬斯克在小紅書的第二個影片裏推廣自己的書，「提到自己73歲的年齡以及如何保持良好的狀態」就是分享日常保養給自己的粉絲，以自己為品牌推廣商品（書籍）的最好例子。生活方式、飲食方法或服裝時尚，這類軟話題在小紅書都有廣大的客羣，此外書籍分享也是小紅書近年來的新商機。美食、美妝、穿搭、生活方式、時尚、健身生活，這些日常的碎片化生活紀錄透過線上分享有了商機，吸引越來越多國家的網紅跨越語言隔閡加入小紅書這個平台分享日常。

國際金融評論（IFR）4月27日曾引述知情人士報道，小紅書預計在2021年年中在美國IPO，集資規模約為5億至10億美元。對此，小紅書回應此事稱，對市場傳聞不予置評。姑且不論未來發展，2013年創辦至今的小紅書已然成為目前大陸最流行的生活社交平台之一，過去大陸用户翻牆使用Facebook、Instagram，現在用來越多的人進駐中國大陸社羣平台，看重的是市場也是其龐大人口產生的蓬勃社羣力量。