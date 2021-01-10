馬斯克稱中國政府較美更關心人民福祉　華春瑩：評價客觀

美國新能源汽車廠商特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克（Elon Musk）1月4日在接受《商業內幕》（Business Insider）雜誌採訪時稱，中國政府很關心人民的需求和福祉，可能比美國政府對人民更有責任感。 對此，中國外交部發言人華春瑩在1月8日舉行的例行記者會上表示，馬斯克的評價是客觀的，因為中共從成立的第一天起就把為人民服務作為自己的宗旨。她又指，疫情期間中共堅持把人民生命安全和健康放在第一位，且國際權威機構民調顯示，中國民眾對中國政府的滿意度連年超過90%。

華春瑩表示，讓老百姓過上更好的生活、滿足人民日益增長的美好生活的需要是中共一切工作的出發點和落腳點，來自人民、為了人民、依靠人民是中共執政最大的底氣和戰勝一切艱難險阻的法寶。

華春瑩表示，中共從成立的第一天起就把為人民服務作為自己的宗旨。（資料圖片／Reuters）

她指出，在本次抗擊疫情期間，中國政府堅持人民至上、生命至上，全力護佑着每一個人的生命、健康、價值和尊嚴。中方還實施了人類歷史上規模最大、力度最強的脱貧攻堅戰，成功讓8.5億人擺脱貧困。在中方開啟全面建設社會主義現代化國家的新徵程的情況下，未來中國人民日益增長的美好生活的嚮往會得到進一步滿足。

華春瑩續指，任何不帶偏見、希望客觀了解真實中國的朋友都能從中國過去100年的發展歷史以及目前在中華大地上正在發生的日新月異的變化當中，得到接近真實情況的結論，中方歡迎越來越多的外國朋友到中國來旅遊、學習、工作、參觀、訪問，通過與中國人民的近距離的接觸，能夠得出他們對中國的真實、立體和全面、正確的印象。

馬斯克多次讚譽中國。（美聯社）

1月4日，馬斯克接受《商業內幕》訪問時稱，他在訪華期間與中國官員交談時曾有過十分正面的經歷，「他們可能比美國官員對人民更有責任感，比如他們總關心本國人民是否會為某件事感到高興或者是這件事能否為人民造福」。他指出，「這似乎具有諷刺意味，但儘管中國採取一黨制，他們似乎真的十分關心本國人民福祉」，「事實上，他們可能對於公眾看法更加敏感，比我在美國看到的更甚」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報道指，這不是馬斯克第一次公開讚揚中國。他去年7月曾表示，中國令他大為改觀，「中國的活力非常充沛，那裡有許多聰明且勤奮的人民」。他並指美國人是享受特權且自滿的，尤其是在洛杉磯、加州和紐約。他認為，美國憑藉科技贏得太久了，「當你贏得太久，你就會將之視為理所當然」。

更早前，馬斯克去年4月曾說，美國的基礎設施真的很糟，尤其是道路和高速公路，機場也是，很多情況下令人難堪。但「我去中國訪問時，我看到他們的基礎設施比我們好得多。這太棒了。歐洲的也更好。」他還曾在2018年評論一段「中國工人9小時建成火車站」的影片稱：「中國在先進基礎設施上的發展要比美國快100多倍。」

（綜合報道）