中共制裁「台獨金主」　藍綠同聲譴責揭開「民主燈塔」的陰暗面？

繼11月5日大陸國台辦公布蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等三名「台獨頑固分子」，並稱「絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利」之後，中共官方進一步點名台灣遠東集團在大陸上海、江蘇等五省市的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用等方面存在違法違規行為被依法罰處。



據國台辦發言人朱鳳蓮11月24日表示，已對台灣遠東集團處以罰款及追繳稅款約4.74億元人民幣，並收回其中一家企業的閒置建設用地，重申「絕不允許台企一邊在大陸賺錢，一邊在島內支持『台獨』、破壞兩岸關係，幹『吃飯砸鍋』的事」。

消息傳至台灣，輿論場認為這是北京拿遠東集團「殺雞儆猴」，藍綠立委都認為應先釐清違法事證。至於為何是台灣遠東集團名列第一波「台獨金主」？一般將背後關係指向了台灣行政院長蘇貞昌，及其擔任民進黨籍立法委員的女兒蘇巧慧。

▼大陸國台辦證實「台獨頑固分子」不只三人，「榜上有名」者如何回應？

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根據已披露的公開資料顯示，2020年台灣立委選舉中，遠東集團即位居台灣企業捐贈政治獻金的第一名，金額高達新台幣5,800萬元，比第二名東森集團的1,650萬元還高出4,150萬元。此外，蘇貞昌2018年代表民進黨參選新北市長時，隸屬於遠東集團的亞東證券也捐贈了新台幣100萬元；而蘇巧慧的政治獻金來源，遠東集團捐贈200萬元亦列首位。

有趣的是，一向在立場上水火不容的民進黨與國民黨，卻在大陸官方「依法精準打擊」遠東集團之後，反而同仇敵愾，不約而同替遠東集團「抱屈」。例如民進黨立委羅致政認為，這時候沒必要貼上「綠營金主」、「藍營金主」等政治標籤，「不必隨中共起舞」；國民黨籍的資深媒體人趙少康也出面「緩頰」，他認為台灣企業若不捐款給民進黨，「在台灣混不下去」，但「捐了中國會生氣」，要夾在中間的企業和台商「自求多福」。

台灣媒體人趙少康（圖）表示，他不認為台灣遠東集團董事長徐旭東是支持台獨的企業家，不過國台辦開罰後，也稱不許吃飯砸鍋，像是針對徐旭東，「這不會是第一個，不會只有那三個，後續值得觀察」。（多維新聞）

值得追問的是，什麼原因讓台灣藍綠在遠東集團的問題上達成了「共識」？台灣監察院去（2020）年7月所公布的立委選舉政治獻金名目，或許給了答案。該年選舉，遠東集團捐給國民黨候選人14位、民進黨候選人31位，儘管綠多藍少，但看得出來過去被視為「外省財團」的遠東集團，在台灣民選政治的結構下藍綠押寶，兩邊既不得罪、也可說是買了雙重保險。

台灣不分朝野、無論藍綠，政治人物都有收到來自財團的金錢「奧援」，當然不希望財團被貼上顏色標籤，更不會希望「金主」在政治上出事。民進黨立委為此辯護指出：「政治獻金依照合法正常程序申報，是民主國家運作方式」；但放回台灣民主發展的脈絡來看，卻顯得極其諷刺。

蔡英文11月24日在民進黨中常會表示，北京開罰遠東集團的做法無助於兩岸經貿正常交流，更對兩岸關係將造成嚴重傷害。（台總統府供圖）

特別是李登輝掌權時期，最為人詬病的莫過於「黑金政治」，當年國民黨意氣風發時的金權結合，是民進黨重點攻擊的對象。等到國民黨被拉下台了，披上「民主」與「愛台灣」外衣的民進黨入主總統府，結果原來的金權政治非但沒有被「民主進步」，還被完整保留下來，甚至被「合理化」為一種「民主常態」，這正是台灣左翼作家陳映真點出來「不以荒謬為荒謬」的本質性矛盾。

自詡為「民主燈塔」的台灣，認為自己的政治體制比中國大陸更為公開透明，政客們也把人民「當家做主」掛在嘴邊，「民主」既是藍綠政治人物對內訴求選票的催票機，也是建構兩岸敵我意識的催化劑。然而，當台灣的統治者大量接受來自資本家和財團的金錢抑注，本該「為人民服務」的「民主」，難道不會變質為「錢主」嗎？在西方政治學理論裏，政治的功能是對資源進行有效合理的配置，但當人民的利益與財團的利益發生衝突時，「金主」又會在「民主」運作之中扮演什麼樣的角色呢？

拜登政府邀請台灣參加「民主峰會」，台外交部表示，將由台行政院政務委員唐鳳與駐美國代表蕭美琴代表與會，在會中向全球社會傳達台灣堅定捍衛民主的承諾。（AP）

就在美國國務院正式宣佈邀請台灣參加年底的「民主峰會」前夕，中國大陸拋出制裁「台獨金主」的舉措，其目的當然是為風急浪高的台海局勢推向反獨促統，卻也在無意之間揭開了台灣「民主燈塔」光芒的陰暗面。一個由資本和財團主導的「民主」，是否能夠在「民主峰會」上貢獻什麼樣的「民主經驗」呢？值得反思。