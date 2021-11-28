金馬獎2021｜紀錄片入選常涉政治話題？　香港導演連續兩年獲獎

第58屆金馬獎11月27日舉辦頒獎典禮，台灣電影《瀑布》奪得最佳劇情長片、最佳原著劇本等四項大獎成為大贏家。而入圍12項居冠的港片《濁水漂流》則得到最佳改編劇本。



今年備獲外界關注的最佳紀錄片獎項由《時代革命》拿下，去年該獎項由《迷航》奪得，導演李哲昕同樣來自香港，紀錄片獎項連續兩年由香港導演奪得。《迷航》取材自2011年廣東省爆發的居民土地維權抗爭──烏崁事件，而從題材選擇、到得獎感言，金馬獎紀錄片是近年來最具話題的獎項，多次引發政治風波。



今年金馬獎最佳紀錄片是《時代革命》，導演周冠威未能親自到場。（影片擷圖）

最佳紀錄片 「政治」多次成為焦點

提到金馬獎最佳紀錄片獎項引發的政治風波，許多人第一時間會想到第55屆金馬獎的「得獎感言」風波。但其實從入圍作品到得獎感言，最佳紀錄片獎項過去也時常成為兩岸三地話題焦點。例如曾得到金馬獎的大陸紀錄片《大同》（又譯《中國市長》）講述山西大同市前市長耿彥波在大同拆遷舊房、重建城牆的故事在大陸被禁播，該片導演周浩此前也曾以記錄新疆棉花產業鏈的作品《棉花》獲金馬獎。

港台社會運動亦有紀錄片入選，如第55屆金馬獎紀錄片入圍，有紀錄香港佔中運動的《傘上：遍地開花》和以台灣太陽花學運領袖陳為廷和在台陸生蔡博藝為主角的《我們的青春在台灣》，近兩年則都有紀錄反修例運動的作品入選，2020年的《佔領立法會》和今年的《時代革命》，後者在今年得獎。

題材之外，得獎感言也時常碰觸政治敏感。第55屆金馬獎的「台獨」感言風波前，54屆金馬獎最佳紀錄片《囚》由大陸導演馬莉拿下，她以長達4小時47分鐘紀錄東北精神病院裡的病患。

大陸導演馬莉奪得金馬獎最佳紀錄片。（資料圖片）

馬莉在發表得獎感言的時候提到，「感謝金馬，感謝評委，把這個獎給了我，因為像我或者像耿軍（大陸導演）這樣的，可能都屬於待被清掃的『低端人口』，所以我覺得這個獎特別重。」當時北京清理「低端人口」引發爭議，馬莉感言一出，金馬獎在大陸的直播因此中斷。

陸片、大陸演員不來 金馬透過紀錄片看見中國

而在大陸抵制金馬獎之後，紀錄片獎項更是成為唯一少數能看到中國大陸影視作品的獎項。被抵制的第一年，公布入圍名單之時，紀錄片《少年問道》成為唯一入選陸片，台灣媒體報道後大陸網民圍攻，該片導演朱昱最終宣布退賽。

而2020年、2021年都有大陸紀錄片作品入選金馬獎，而由香港導演拍攝的紀錄片《迷航》則記錄廣東省陸豐市烏坎村因土地糾紛而爆發的居民維權事件，紀錄片獎項在「陸片、大陸演員」暫停參與金馬獎後，成為少有能有兩岸三地作品交流競爭的獎項。

《少年問道》是由大陸女導演朱昱執導。（中央社）

2021年金馬獎增設紀錄片獎項

有鑒於近年角逐的紀錄短片品質與數量的俱增，題材從生活紀錄、政治和社會事件都有，議題百花齊放，金馬獎執行委員會於是宣布第58屆金馬獎增設「最佳紀錄短片」獎。

金馬獎短片類獎項最早設立的是1996年的最佳創作短片，2016年再分為「最佳劇情短片」及「最佳動畫短片」兩獎。今年通過決議，增設「紀錄短片」獎項讓競賽更加完善。首屆金馬獎最佳紀錄短片由台灣導演林佑恩拿下。

得獎作品《度日》紀錄與叔叔哥哥一同生活的19歲少年土豆，年紀尚輕就投入就業市場，從事高風險勞動工作。林佑恩奪獎時提到，「希望透過影像讓社會看見日常的不正義。」