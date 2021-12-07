高嘉瑜遭家暴｜台灣政治走向幫派化？　被「政治PUA」的民主燈塔

近期台灣政治的熱點話題，不外乎將於12月18日舉行的四大公投，以及民進黨籍立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案。兩者表面上看似並無關連，背後卻可看出台灣政治結構與潛在意識狀態的可憂與可慮。



蔡英文12月4日在公投宣講時，詢問台下支持者是否和她一樣接種台產高端疫苗，並讚揚舉手者「不錯喔，你們畢竟是死忠的！」這段發言或許是在選舉動員場合的「搏感情」，卻也可視為蔡英文難得的真情流露，連新冠（COVID-19） 疫苗這類科學問題，在民主台灣也能演變為區辨敵我的標的──打高端，意謂着是民進黨蔡英文的同路人；反之，也就不言自明瞭。

從啟蒙運動以來，西方對於民主政治的認知，乃建構於人的理性之上，亦即深信人們會憑藉着理性在公共事務上做出選擇和判斷。然而，自詡為「民主燈塔」的台灣，卻正在以自己的行動和命運，顛覆着西方民主的經典式內涵。蔡英文這一番「真心話」，正是台灣民主從藍綠對立走向「極化」，再進一步邁向「幫派化」的見證。尤其是在宣揚公投理念時，透過疫苗廠牌編列「親衛隊」，等於是要對政治異見者發起一場「火拼」。

▼高嘉瑜遭男友施暴，意外牽扯出民進黨網軍疑雲：

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此種「幫派化」的趨向，在高嘉瑜案也可見苗頭。高嘉瑜遭到暴力對待，引起了全台灣的眾怒，卻意外燒出其男友深藏於黨政權力迷霧背後的錢權人脈。一則是與民進黨新潮流系大老的「從屬」關係，二則是與民進黨網軍人物的「戰略伙伴」關係，不只有人在網路上替其帶風向「洗地」，竟還驚動到總統府國策顧問致電媒體高層「關切」，如今還傳出與「護台神山」張忠媒妻子張淑芬有過「一面之緣」。

在國民黨執政時期，民進黨人士總諷刺持有國民黨黨證者「所向無敵」；但是當民進黨取代國民黨接掌台灣大權，類似的風氣非但沒有被「民主進步」，反而得到了進一步的「進化」與「昇華」。當暴力犯罪發生時，按理說法律應該是評斷正義的防線，如今與民進黨黨政高層交好、甚至是身屬某個具有主導地位的派系時，便能凌駕是非，吹起同陣營者「一方有難，八方來援」的助陣號角。

蔡英文12月4日出席「辣台派開講」鼓吹四個公投投下不同意。（中央社）

在台灣社會倫理的演進過程中，拒絕身體和精神上的暴力與霸凌，早已不只是政治正確，更是一種社會共識，因此可以看到高嘉瑜被男友施暴的消息傳出後，不分藍綠都表示痛心與撻伐。然而，在政治上，卻幾乎不見同樣一條道德底線，取而代之的，反而是另外一條顯得矛盾的原則，比如在網路上黨同伐異的出征、肉搜、人格毀滅；又如只要是政客念起「親美反中」的緊箍咒，對美國萊豬、軍售的「精神勒索」便毫無抵抗能力，甚至自動按立場和顏色歸隊，「嚴以律人、寬以待己」。

如果台灣對於暴力和霸凌「零容忍」，應該也要看到自己在政治上的處境，在本質上無疑是台獨政客透過「親美」、「抗中」、「保台」等套路，進行「政治PUA」之下的思想禁臠。

所謂的PUA是指，恐怖情人透過控制感情來施暴。台灣政治走向「幫派化」之後，同樣也是透過精神和意識形態層面的「養套殺」，來達到政治上的動員和收編。因此，只要是對當道者「死忠」者，一旦在思想和情感上被綁架，就算可能吃下有害健康的萊豬，也能被轉化為對「高貴信念」的「純潔付出」；當然，正義是非的倫理底線，也會隨着「同路人」與否而有所浮動改變。

台行政院長蘇貞昌（中）堅持將反萊豬掛鈎台美關係與CPTPP，日前在台立法院備詢時，更兩度搬出「美國人很氣」，強調萊豬進口就是會影響到台美關係與CPTPP。（中央社）

民進黨政府在此次公投「保衛戰」中，已上綱為一場「親美抗中」之戰，蘇貞昌不斷「警告」台灣民眾反萊豬會令「美國很生氣」；而高嘉瑜男友林秉樞引起眾怒的暴行，台獨側翼為了護航切割，也使出了「中共同路人」這個大絕招。台灣在追求民主自由的道路上，「中國」被塑造成了敵對的對立物，卻住進了台獨政治人物PUA出來的一座思想囹圄之中，為着效忠、捍衛烙印在思想上的政治紋身，而陷入無止盡的對立與撕裂。