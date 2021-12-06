高嘉瑜遭家暴｜林秉樞無業卻有2千萬存款　資深媒體人揭真實身分

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜被爆出遭男友林秉樞毆打，引起社會議論，事發後林秉樞遭起底各種黑幕，包括無業卻存款2336萬元（新台幣，下同），最近還購入超過百萬元的畫作，另外衍生出民進黨網軍、政治人物案外案等。對此資深媒體人黃揚明懷疑，他的身份不只是外界所稱的網軍頭、寫手、博士生，而是一個「掮客」。



黃揚明在臉書發文指出，現年43歲的林秉樞並非富二代出生，他的父母都出身教育界，且8年前他因向父母要錢不成對雙親施暴，被父母聲請保護令，但他去（2020）年11月的帳戶餘額高達2336萬元，還在今（2021）年11月26日購買4件總價176萬元的骨董字畫、水墨畫作，讓黃揚明不禁酸言「我今年虛歲43歲，但我名下任何一個銀行帳戶的餘額，連他一個帳戶的10分之1都不到。」

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不過黃揚明從中發現可疑之處，因為林秉樞在11月24日舉辦完媽媽的告別式，直到隔天林秉樞得知週刊將報導他施暴的醜事，向前立委段宜康、PChome董事長詹宏志求救，「理論上這段時間他應該首要任務是危機處理，怎麼會有閒情逸致購買百萬元以上的藝術品？」更何況林秉樞人在飯店，為什麼有購買藝術品的需求，因此黃揚明懷疑，他的身份不只是外界所稱的網軍頭、寫手、博士生等，「而是一個用人脈累積的『掮客』、『白手套』」。

黃揚明舉例，過去曾有一名商界人士為了拓展業務，委託一名立委助理，幫忙引薦他面見前立法院長王金平，後來順利事成，這名商界人士支付了70萬元給該名立委助理，而助理強調是「服務費」，他坦言「這種立法院的生態其實並不少見」，而這名助理並非公費助理，而是所謂的「便當助理」，「遊走在許多個辦公室之間，擔任業者與立委、官員間的說客」，以這個案例來說，「掮客的『水錢』（佣金）行情約在2至3成，也就是可拿到15至20萬元左右。」

因此黃揚明認為，林秉樞的人脈中，除了政治圈外，還有許多的上市公司老闆，有一種可能就是他受人委託，「將不能見光、不能用這些人名義使用的錢，換成他的名義來洗錢」，不過這還沒有證據，只是看到這次的藝術品買賣，覺得當中必有玄機，「若林秉樞涉及洗錢，檢調就必須查明其銀行帳戶、金流，查個徹底，這部分可能會翻出一堆政商界勾結的噁爛髒汙。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】