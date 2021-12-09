美國宣布外交抵制北京冬奧　拜登不顧東亞秩序釋出「兩種訊號」

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）日前在一場公開活動上表示，美國前總統特朗普（Donald Trump）2016年上台後，強力要求東亞國家在美中之間選邊，而現任總統拜登（Joe Biden）則試圖回到2016年以前的安排。對照拜登隨後宣佈了抵制北京冬奧的行動，卜睿哲的說法顯得與拜登想法不同。



卜睿哲12月6日應邀活動，以「拜登時代的美、中、台新地緣政治」為題發表演說，卜睿哲提及過去美國在東亞維持霸權穩定的特徵之一，就是「經濟繁榮靠中國、保障安全靠美國」，儘管開放了經濟與安全兩道變項供區域國家壓寶，但美國顯然也承認了這樣的平衡結構，並對此安排感到放心。

然而，卜睿哲意猶未盡的潛台詞無非是在特朗普執政後，美國對於地緣主導的態勢日趨蠻橫，軟硬兼施地要求東亞國家必須在美中兩強之間選邊站，這無疑帶給區域國家困擾，既破壞舊有的權力分佈，也無力促成新的秩序穩定，反而使得美國成為了傳統盟友眼中的麻煩製造者。

美國白宮發言人普薩基12月6日宣佈，拜登政府不會派任何外交代表出席2022年北京冬奧。(AP)

可惜地是，拜登上台後並沒有記取前車之鑑，在同傳統盟友重修舊好之際，仍舊難同中國穩定足以安定盟邦經濟安全兩全的秩序。於是，卜睿哲天真地認為，拜登在這件事情上，仍會試圖回到2016年以前的安排，以回歸「本色」。

卜睿哲所言「2016年以前」的美中關係，儘管實際內涵相當複雜，涵蓋了美中之間的政治、經濟、軍事、外交等領域，以及雙方實力的消長，但整體而言，都不離一個「穩定」的雙邊及區域關係。

直言之，卜睿哲提出的樂觀預期，亮出的重點其實只有一個：美國在重點打擊中國的同時，周邊區域國家如何回應一段不樂觀的美中關係，必須納入拜登政府的考慮之中；美國如何對視中國可以是美國自己的事，但周邊區域國家如何理解美國視角下的與中國關係，則不是一項華盛頓共識，拜登當有自知之明。

加拿大總理杜魯多12月8日宣佈，外交杯葛2022年在北京舉行的冬季奧運，並稱加拿大對中國的人權狀況感到非常憂慮。（Reuters）

爾今，拜登終於還是宣佈了對北京冬季奧運的抵制，令美國政府官員、外交代表將不會出席北京、或參與中國舉辦的任何奧運會儀式，但運動選手不受限制，仍可正常參賽。美國率先登高一呼抵制北京冬奧，結果會否徒呼負負，就目前僅有英國、加拿大、澳洲與新西蘭表態的情況下，距離美國冀望由點成線，最後方成就其「反中」大業打擊面的目標，還不足以為道，美國慾望求得的外交效果還有待觀察。

2021年10月26日，北京2022年冬奧會倒計時100天慶祝活動在張家口舉行，這是當天拍攝的中國國家跳台滑雪中心「雪如意」。（新華社）

但已經可以確定的訊號有二，一則是美國此舉追求的依舊如同她過去很長一段時間的所作所為，各種看似劍拔弩張的表態皆只為務虛而來，一如美歐過去應對烏克蘭危機給予俄羅斯的訓誡、警告、甚或威脅祭出經濟制裁等，窮盡所有演出的結果，美歐依舊無力也無心守護烏克蘭。美國今次抵制北京冬奧，「不改其虛、延續其虛」，中國對於這樣訊息的接收與判斷只會更加明確。

其次，美國率眾抵制北京冬奧，再一次開啟了世人對於新冷戰到來的預感。事實上，「抵制奧運」的政治手段一點都不新穎，過去的莫斯科奧運、洛杉磯奧運與首爾奧運等已示範過多回，美國這次發起對北京冬奧的抵制，是繼42年前，冷戰期間抵制1980年莫斯科奧運後的再一次，明白向國際社會表態美中關係已同過去美蘇關係般的緊張與對立。問題是，除了備感霸權地位受到威脅的美國之外，其他國家有準備好再次迎接一個冷戰對立結構的到來嗎？

2021年10月26日，北京2022年冬奧會開幕倒計時100天主題活動在北京隆重舉行。中共中央政治局常委、中國國務院副總理、第24屆冬奧會工作領導小組組長韓正出席活動，併發布北京冬奧會獎牌「同心」。（新華社）

就目前英國、加拿大、澳洲與新西蘭跟進表態的順序來看，美國在國際間能十足掌握的盟友支持，大抵就是五眼聯盟成員。做為美國在遠東最具代表性盟友地位的日本，其抵制北京冬奧與否的為難程度，基本體現了五眼聯盟成員以外國家的尷尬處境。

儘管有日媒搶先披露，日本政府傾向不派部長級官員出席冬奧，擬改派體育廳官員出席，但日本就算屆時真的跟進美國的抵制行動，其意願與立場勢必不同於英澳，畢竟中日將於明（2022）年迎來中日建交50周年，日相岸田文雄近日言說「將以國家利益做出考量」的背後，也必然包含了不願搞僵與中國關係於其中，加上東京奧運不久前在疫情艱難中完成舉辦，彼時的北京可謂大力支持，日本於情於理都不當有必要抵制的主觀性。

「樹猶如此，人何以堪」，與中國存在各種政經競爭與歷史問題的日本都有此顧慮，又何況區域內其他必須做好與中國關係，以分享經濟紅利的國家？

日本新內閣2021年11月10日拍攝大合照，左二是首相岸田文雄，左一是外相林芳正，右一是少子化擔當大臣野田聖子。（AP）

回到卜睿哲的演說，其雖稱「拜登想回到2016年以前」，但說得更準確一點，這並非拜登所願，而是包含卜睿哲在內的部份美國政界人士開始回望、並主張美國需要在一個穩定的地緣結構下，去發揮在亞太地區的霸權影響力，而非堅壁清野，以成全自己、毀盡盟友的方式盲目前行。

當然，這類的呼籲並不一定抵銷美國朝野既有的「反中共識」，但卜睿哲處心積慮提出東亞區域「經濟繁榮靠中國、保障安全靠美國」的平衡不再，除了明白提醒拜登要顧及區域國家的國家利益外，事實上也程度暗示了區域周邊國家不應隨之起舞站隊，否則更難阻止區域朝向更不穩定的發展而去。這話聽得岸田無奈，李顯龍懂得，對於蔡英文恐怕則是夏蟲語冰。’