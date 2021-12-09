上海爆水管事故引發大面積停電　部分居民一度被困升降機

上海楊浦區部分區域昨晚（8日），因變電站爆水管事故發生停電，有居民一度被困在升降機內。經電力部門搶修，停電區域於今早（9日）全部恢復供電。



上海楊浦區部分區域8日晚，因變電站爆水管事故發生停電。（上觀新聞）

據《上觀新聞》消息，停電發生在楊浦區周家嘴大連路附近，其中在江浦路街道停電就涉及了13個小區、3個上午樓宇、6000多戶居民。有街道工作人員指，停電發生於當晚6時40分許，整個居民區除了幾盞路燈外，一片漆黑，很多居民都從家中走出來。

該工作人員指，受停電影響的範圍較廣，大部分居民因此產生焦慮情緒，「有一些居民家中的小朋友要做作業，都把孩子送到沒有停電的親戚或朋友家中去了。」

同樣受到停電影響的還有四平街道，有該街道工作人員稱，停電時工作人員分批前往小區內孤寡老人家中進行查看、安撫，其中一名獨居且患有輕度抑鬱症的老人十分慌張，在工作人員陪伴下情緒才穩定下來。當晚9時42分左右，涉事小區在經歷3小時風波後恢復供電。

另外，停電發生後有居民受影響被困於升降機內，上海楊浦消防及虹口校方合共接獲10宗被困報警信息，後經及時救援，人員均被救出。

經當局初步調查，故障原因為通北路一座半地下變電站的水管爆裂，導致變電站進水引發供電設備跳閘。事故發生後，國網電力進行搶修，逐步恢復居民小區供電，截至9日6時23分，故障停電的居民小區均恢復供電。

國網上海市電力公司表示，此次停電為突發故障所致，並非拉閘限電。目前，上海電網供電形勢總體平穩有序，可確保滿足全市生產生活用電需求。