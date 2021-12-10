前場民主峰會後院尼加拉瓜斷交　民進黨的「意料之外」

美國民主峰會正在進行，台灣媒體喜報駐美代表蕭美琴透過視頻「同框」拜登（Joe Biden），此際卻傳來中美洲國家尼加拉瓜宣佈與台灣斷交，中尼官員在天津舉行會談後宣佈復交。



大陸外交部發言人趙立堅以「大勢所趨」四字作為回應，台外交部則發出聲明表示「至感痛心與遺憾」；而蔡英文在一場活動致詞表態，不畏外交施壓或文攻武嚇，「會持續提升台灣量能，提升民主韌性」。



儘管台灣行政院發言人羅秉成稱對此「一直都有掌握」，但尼加拉瓜外交部於12月9日下午以「一個中國」發表聲明與台灣斷交，對民進黨政府來說仍然可說是一個「意外」。主因在於，當前台灣對外活動的唯一焦點都在美國身上，特別是白宮的民主峰會正在進行式，「台美友好」已成台灣在中美博弈大局中唯一的底氣。

過去一段時間來，台灣外交圈一直盛傳與洪都拉斯邦交危在旦夕，因為該國總統當選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾稱，若勝選將與中國大陸建交、與台灣斷交。但美方很快對此出手，一名美國國務院官員對媒體表示，已向洪都拉斯所有主要（總統大選）參與者明確表達，想要看到洪都拉斯與台灣關係持續下去；在「美國因素」發酵下，洪都拉斯國新政府隨之做出保證，美國是洪都拉斯的親密盟友，將與台灣維持邦交，不會和中國發展關係。

▼尼加拉瓜與台灣斷交，民進黨高官的「憤怒」與「無懼」：

宏都拉斯新政權的態度轉折，無論對華府或台北來說，都會解讀為美國肌肉在世界仍有不可忽視的力量。近來，先是立陶宛設立台灣代表處，接着波羅的海三國議員以及斯洛伐克官員訪台，再加上「五眼聯盟」成員跟進美國抵制北京冬奧，以及拜登的民主峰會熱鬧召開，看似美國以「民主」之名號召盟友歸隊的宏圖已然遍地烽火、美國遏制中國取得話語優勢，而北京民主白皮書的反制在國際輿論場上仍居於弱勢。

然而，正如美國《紐約時報》刊出的評論所指，拜登想要用「自由世界」這個冷戰術與來對抗新的威脅，美國自身卻從內部遭遇到了以民主形式發起的挑戰，很難再複製冷戰「鐵幕」時代的涇渭分明，如今以「民主」作為號召，對拜登政府來說只是一個「夠用」的外交政策原則。

美國的民主價值觀外交像一把雙面刃，既能把老朋友找回來，但同樣也能在原有的朋友圈中踢人出去。尼加拉瓜與台灣斷交就是一個例子。11月7日連任的尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega），在選舉期間遭遇來自美國與歐洲國家的譴責和制裁，拜登批評大選造假，也對尼國高官祭出入境禁令。台灣駐外經驗豐富的前大使趙麟便分析，尼加拉瓜與台灣斷交，「針對美國可能性大過台灣」。

12月10日，中國與尼加拉瓜在天津簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。（新華社）

儘管近期「阻止武統」從美國高官口中說出，令台灣的民進黨政府「倍感安心」，但這場以台海劍指中國的戲碼，更像是美台之間的同温層取暖，而忽略了北京的角色。無論是炒作武統議題，抑或是民主峰會、抵制冬奧等意識形態圍堵，真正關鍵的還是北京的戰略定力，不可能改變其統一台灣的決心與意志。

在反中民粹與宣傳公投的加持下，民進黨政府可以把蔡英文上任五年斷交八國的衝擊力道降到最低，甚至是包裝成微不足道的影響。但尼國與台斷交事件，在本質上更像是一個慢慢擴大的破口，台灣外交上梵蒂岡與洪都拉斯的警訊尚未解除，而來自美國的「民主平安符」效力無論大小，最終受傷的，還是對美國抱着無比期待的台灣。