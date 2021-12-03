《金融時報》選25位年度最具影響力女性　蔡英文周庭及趙婷等上榜

《金融時報》12月2日公布2021年度25位最具影響力女性名單，前香港眾志成員周庭、台灣總統蔡英文、華人導演趙婷等人上榜。



網站介紹指，周庭年僅15歲時投入示威活動，反對香港政府在公立學校推行「德育及國民教育科」，這場運動最終使政府讓步，也為周庭之後投身政治鋪路。

周庭是香港眾志創黨成員，至2020年6月21日包圍警察總部案，周庭被控煽惑及參與未經批准集結罪，她最後認罪，被判入獄10個月，至2021年6月出獄。她也因涉嫌違反港區國安法被捕，之後獲准保釋。網站文章認為，周庭「沉默，但難以被忘記。」

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《永恆族》（Eternals）導演趙婷同樣上榜，2021年4月，她憑藉電影《浪跡天地》獲頒奧斯卡最佳導演獎，是首位亞洲女性獲頒此獎。網站文章指她正通過荷里活製片廠的系統來開闢自己的道路，認為「她只是剛剛開始。」

名單上的其他女性包括台灣總統蔡英文、科技股「女股神」伍德（Cathie Wood）、荷里活影星施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、日本網球壇一姐大坂直美、美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等。